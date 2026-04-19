به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی یونسی یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در نشست با همکاران اداره‌کل، با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت پیک سفرهای نوروزی اظهار کرد: مازندران در روزهای اخیر میزبان جمعیتی معادل یک‌چهارم کل جامعه ایران بود. این حجم از تردد نیازمند مدیریت واقعه‌محور بود که خوشبختانه با هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و تقسیم استان به چهار بلوک نظارتی، کوچکترین خللی در نظم و امنیت پایدار استان ایجاد نشد.

استاندار مازندران با اشاره به اقدامات ابتکاری در حوزه تنظیم بازار و سوخت‌رسانی افزود: در بخش‌هایی از غرب استان که با ازدحام مواجه بودیم، با استفاده از واحدهای سوخت‌رسان سیار و نظارت دقیق بر نانوایی‌ها، از بروز بحران جلوگیری کردیم. همچنین با نانوایان متخلفی که قصد سوءاستفاده از شرایط را داشتند برخورد قاطع صورت گرفت و چندین واحد به دلیل گران‌فروشی با مسئولیت مستقیم پلمب شدند.

او در ادامه به تشریح برنامه‌های توسعه‌ای استان پرداخت و گفت: برای تبدیل شدن به قطب واقعی گردشگری، زیرساخت‌ها در حال تحول هستند. از جمله خرید ۵۰ هکتار زمین برای توسعه باند فرودگاه برای نشست و برخاست هواپیماهای پهن‌پیکر و رایزنی با مشاوران بین‌المللی برای طراحی پروژه‌های جاده‌ای و ریلی ساحلی در دستور کار قرار گرفته است.

یونسی در بخش دیگری از سخنان خود مژده‌ای به کارکنان دولت داد و تصریح کرد: آماده‌سازی زمین برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است که اولویت واگذاری با ۵ هزار واحد به کارکنانی است که حقوق و مزایای پایینی دریافت می‌کنند. لیست اسامی و بلوک‌بندی این واحدها تا سه ماه آینده مشخص خواهد شد تا دغدغه مسکن این عزیزان به صورت ریشه‌ای برطرف شود.

استاندار در پایان با اشاره به جذابیت سرمایه‌گذاری در استان خاطرنشان کرد: علیرغم شرایط حساس منطقه، بیش از ۲۰ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای مشارکت در پروژه‌های استان اعلام آمادگی کرده‌اند که نشان‌دهنده امنیت و پایداری مثال‌زدنی بهشت ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه است.

