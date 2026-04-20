حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با بیان اینکه آذربایجان غربی به‌ویژه ارومیه، به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز و هم‌مرزی با سه کشور مهم منطقه، ظرفیت بزرگی در حوزه تجارت، ترانزیت، کشاورزی و گردشگری دارد، اظهار کرد: این جایگاه باعث شده که استان ما نه‌تنها برای توسعه منطقه‌ای، بلکه برای اقتصاد ملی نیز اهمیت حیاتی داشته باشد.

او افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری ارومیه و استان استفاده از ظرفیت فرودگاهی است و با توجه به زیبایی‌های طبیعی و تاریخی آذربایجان‌ غربی، تقویت زیرساخت‌های فرودگاهی می‌تواند به رونق صنعت گردشگری کمک شایانی کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که فرودگاه ارومیه یکی از فرودگاه‌های مهم و از بهترین فرودگاه‌های کشور به شمار می‌رود برای توسعه گردشگری نیاز است که زیرساخت‌های این فرودگاه تقویت شده و تعداد پروازها افزایش یابد.

ممکان با اشاره به تعریف ۱۰ پروژه عمرانی برای این فرودگاه، اظهار کرد: از این تعداد، ۴ پروژه از محل اعتبارات سرمایه‌ای شرکت فرودگاه‌ها تأمین مالی می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگران و توسعه صنعت توریسم ایفا کند.

او افزود: ۲ پروژه مرتبط با سیستم روشنایی پیرامونی فرودگاه و برق‌رسانی سیستم‌های نظارتی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان و همچنین پروژه توسعه و بهسازی عوامل پروازی موجود با اعتبار اولیه ۱۸۰ میلیارد تومان در مرحله مناقصه قرار دارد. این پروژه‌ها می‌توانند بهبود قابل توجهی در کیفیت خدمات به مسافران و گردشگران ایجاد کنند.

ممکان از برنامه‌ریزی برای احداث باند دوم فرودگاه ارومیه به منظور تقویت زیرساخت‌های گردشگری و اقتصادی استان خبر داد و تاکید کرد: با اجرای پروژه توسعه اپرون، ظرفیت پارک هواپیما ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت که این امر می‌تواند به افزایش تعداد پروازها و در نتیجه جذب بیشتر گردشگران کمک کند.

