۳۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۶

نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با میراث آریا:

تقویت زیرساخت‌های فرودگاهی ارومیه برای توسعه گردشگری ضروری است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به زیبایی‌های طبیعی و تاریخی آذربایجان‌ غربی، تقویت زیرساخت‌های فرودگاهی می‌تواند به رونق صنعت گردشگری کمک شایانی کند.

حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با بیان اینکه آذربایجان غربی به‌ویژه ارومیه، به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز و هم‌مرزی با سه کشور مهم منطقه، ظرفیت بزرگی در حوزه تجارت، ترانزیت، کشاورزی و گردشگری دارد، اظهار کرد: این جایگاه باعث شده که استان ما نه‌تنها برای توسعه منطقه‌ای، بلکه برای اقتصاد ملی نیز اهمیت حیاتی داشته باشد.

او افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری ارومیه و استان استفاده از ظرفیت فرودگاهی است و با توجه به زیبایی‌های طبیعی و تاریخی آذربایجان‌ غربی، تقویت زیرساخت‌های فرودگاهی می‌تواند به رونق صنعت گردشگری کمک شایانی کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که فرودگاه ارومیه یکی از فرودگاه‌های مهم و از بهترین فرودگاه‌های کشور به شمار می‌رود برای توسعه گردشگری نیاز است که زیرساخت‌های این فرودگاه تقویت شده و تعداد پروازها افزایش یابد.

ممکان با اشاره به تعریف ۱۰ پروژه عمرانی برای این فرودگاه، اظهار کرد: از این تعداد، ۴ پروژه از محل اعتبارات سرمایه‌ای شرکت فرودگاه‌ها تأمین مالی می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگران و توسعه صنعت توریسم ایفا کند.

او افزود: ۲ پروژه مرتبط با سیستم روشنایی پیرامونی فرودگاه و برق‌رسانی سیستم‌های نظارتی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان و همچنین پروژه توسعه و بهسازی عوامل پروازی موجود با اعتبار اولیه ۱۸۰ میلیارد تومان در مرحله مناقصه قرار دارد. این پروژه‌ها می‌توانند بهبود قابل توجهی در کیفیت خدمات به مسافران و گردشگران ایجاد کنند.

ممکان از برنامه‌ریزی برای احداث باند دوم فرودگاه ارومیه به منظور تقویت زیرساخت‌های گردشگری و اقتصادی استان خبر داد و تاکید کرد: با اجرای پروژه توسعه اپرون، ظرفیت پارک هواپیما ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت که این امر می‌تواند به افزایش تعداد پروازها و در نتیجه جذب بیشتر گردشگران کمک کند.

