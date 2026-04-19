به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز یکشنبه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ در نشست با تشکلهای حرفهای و کارآفرینان صنایعدستی، با ترسیم چارچوبی تحلیلی از وضعیت موجود، بر ضرورت شکلگیری «ذهنیت مشترک» میان دولت و فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، ضروری است سه مؤلفه کلیدی را بهصورت همزمان تحلیل کنیم تا به درکی مشترک از وضعیت و مسیر پیشرو برسیم.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت در قبال صنایعدستی افزود: ما به بقای صنایعدستی میاندیشیم و این بقا در سه محور بنیادین تعریف میشود؛ نخست، تداوم تولید؛ دوم، حفظ و پایداری اشتغال؛ و سوم، تقویت نظام بازاریابی و فروش.
وزیر میراثفرهنگی با واقعبینانه خواندن شرایط موجود تصریح کرد: در وضعیت فعلی، طبیعی است که اولویت جامعه به سمت تأمین نیازهای اولیه سوق پیدا کند؛ با این حال، وظیفه ما صیانت از گردشگری و صنایعدستی و جلوگیری از اختلال در چرخه حیات آن است.
صالحیامیری در ادامه از اقدامات تسهیلی دولت در حوزه تأمین مالی خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از کارگاههای کوچک صنایعدستی، موضوع حذف الزام بیمه برای دریافت تسهیلات را در دولت مطرح و نهایی کردیم تا مسیر دسترسی این واحدها به منابع مالی تسهیل شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای مالی این حوزه گفت: ۷۶ درصد منابع ۶ همتی در اختیار این وزارتخانه به حوزه صنایعدستی تخصیص یافته است.
وزیر میراثفرهنگی همچنین از برگزاری نشستهای تخصصی با مدیرانعامل بانکها خبر داد و افزود: در جلسات برگزارشده، مسائل و موانع پرداخت تسهیلات با جزئیات بررسی شده و در حال پیگیری برای تسهیل فرآیندها هستیم.
وی با تاکید بر نقش واسط و پیشران وزارتخانه در انتقال مطالبات به سطوح عالی تصمیمگیری کشور تصریح کرد: وظیفه ما این است که مسائل و دغدغههای شما را بهصورت دقیق و عملیاتی به دولت منتقل کنیم و برای حل آنها سازوکارهای اجرایی طراحی و پیگیری شود.
وزیر میراثفرهنگی همچنین از تعامل موثر با سایر دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاریهای مناسبی در تمامی حوزههای مرتبط شکل گرفته و در حال توسعه است.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری مطالبات فعالان صنایعدستی اظهار کرد: موضوعاتی نظیر استمهال بیمه و مالیات، تسهیلات بانکی، بهصورت رسمی به تمامی ارکان دولت، منعکس شده است.
وی در پایان، بر استمرار گفتوگو و تعامل سازنده میان دولت و بخشخصوصی تاکید کرد و آن را لازمه عبور موفق از شرایط کنونی و حفظ پویایی صنایعدستی کشور دانست.
