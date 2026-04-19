۳۰ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۳

روایت یک دیپلماسی فرهنگی هوشمند؛ بازتاب جهانی «کلیسای مریم مقدس ارومیه» و احیای یک روایت مغفول از تاریخ مسیحیت در ایران/ نویسنده برجسته بریتانیایی: «ایران» سرزمین ناشناخته‌هاست

انتشار ویدئویی از کلیسای مریم مقدس ارومیه توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد، نه‌تنها روایتی کمتر شنیده‌شده از پیوند ایران با تاریخ مسیحیت را به صحنه آورد، بلکه با واکنش یک نویسنده بریتانیایی، بار دیگر ظرفیت‌های مغفول ایران در دیپلماسی فرهنگی و مقابله با ایران‌هراسی را برجسته کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد با انتشار ویدئویی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، روایتی تاریخی و کمتر مورد توجه از پیشینه مسیحیت در ایران را بازنمایی کرد؛ روایتی که به باور بسیاری از پژوهشگران، می‌تواند به‌عنوان یکی از نقاط کانونی دیپلماسی فرهنگی ایران در عرصه بین‌الملل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

در این ویدئو، با اشاره به داستان سه حکیم یا «مغان مشرق‌زمین» که بنا بر روایت‌های مسیحی برای ادای احترام به میلاد حضرت عیسی (ع) به بیت‌لحم سفر کردند، این پرسش طرح شده است که آیا آنان پس از بازگشت، بنایی مذهبی در سرزمین خود بنا نهادند؟ پاسخ ارائه‌شده، مخاطب را به یکی از کهن‌ترین مراکز مسیحی در ایران هدایت می‌کند: کلیسای مریم مقدس در ارومیه؛ بنایی که بنا بر برخی روایت‌ها، ریشه‌های آن به قرن نخست میلادی بازمی‌گردد.

این بازنمایی، با واکنش قابل‌توجهی در فضای رسانه‌ای مواجه شد. 

در همین راستا، یک نویسنده بریتانیایی در پاسخ به این روایت، ایران را «سرزمینی ناشناخته» توصیف کرد که کلیساهای باستانی با قدمتی چند هزارساله همچنان در آن پابرجا هستند و روایت سه مرد خردمند در حافظه تاریخی آن زنده مانده است.

مهدی نورعلی
