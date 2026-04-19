برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد در دستور کار قرار گرفت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدحسین واحدیان روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه جاری در جلسه هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد گفت: ارتقای شهرکرد به‌عنوان «شهر ملی نمد» به «شهر جهانی نمد» از مهم‌ترین اولویت‌های این شهرداری به‌شمار می‌رود و تحقق این مهم به نقش‌آفرینی تمامی گروه‌ها و پی‌گیری‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیاز دارد.

شهردار شهرکرد افزود: به‌همین منظور بایستی برای برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد زیرساخت‌های لازم در مرکز چهارمحال و بختیاری به‌عنوان پایتخت نمد ایران فراهم شود تا بتوان زمینه رونق اقتصادی بین فعالان این عرصه را ایجاد کرد.

واحدیان ایفای نقش پدری شهرکرد برای سایر شهرها و استان‌های فعال کشور در حوزه هنرصنعت نمد را ضروری اعلام و تصریح کرد: برای تحقق این مهم، نشست‌های سالانه نمد بین هنرمندان سراسر ایران با محوریت شهرداری شهرکرد برگزار خواهد شد.

او با اشاره به مشارکت نمدمالان ۱۵ استان کشور در نخستین جشنواره ملی نمد شهرکرد یادآور شد: از تمامی عوامل برگزاری و دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره ملی قدردانی می‌شود.

