به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد راستینه هفشجانی روز شنبه ۲۳ خردادماه جاری در بازدید از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد زنجیره ارزش در صنایع‌دستی استان باعث اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: تهیه سند میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و تبدیل آن به برنامه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای با هدف رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در استان اهمیت دارد.

راستینه تصریح کرد: تابلوهای راهنمایی و معرفی مناطق میراث‌فرهنگی و گردشگری طراحی و در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری نصب شود.

او یادآور شد: رفع مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و همچنین رفع مشکلات مربوط به مالکان واقع در حریم میراث‌فرهنگی چالشتر با سرعت عملیاتی شود.

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