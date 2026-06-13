۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد در مجلس شورای اسلامی:

زنجیره ارزش در صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری ایجاد شود

زنجیره ارزش در صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری ایجاد شود

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بایستی زنجیره ارزش در صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری ایجاد شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد راستینه هفشجانی روز شنبه ۲۳ خردادماه جاری در بازدید از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد زنجیره ارزش در صنایع‌دستی استان باعث اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: تهیه سند میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و تبدیل آن به برنامه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای با هدف رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در استان اهمیت دارد.
راستینه تصریح کرد: تابلوهای راهنمایی و معرفی مناطق میراث‌فرهنگی و گردشگری طراحی و در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری نصب شود.

او یادآور شد: رفع مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و همچنین رفع مشکلات مربوط به مالکان واقع در حریم میراث‌فرهنگی چالشتر با سرعت عملیاتی شود.

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کد خبر 1405032302042
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

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