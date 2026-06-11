به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید رئیسی دهکردی شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه جاری همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی در آیین افتتاح کارگاه تولیدی آموزشی نساجی سنتی در روستای پیربلوط شهرستان شهرکرد تأکید کرد: روستای پیربلوط ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد.

فرماندار شهرکرد افزود: حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد.

رئیسی به حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های مختلف تولیدی اشاره و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در روستاها باعث رونق اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، بهبود وضعیت معیشت خانوارها و مهاجرت معکوس می‌شود.

پیربلوط روستای ملی می‌شود

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: ملی شدن روستای پیربلوط شهرستان شهرکرد در دستور کار قرار گرفته و با سرعت در حال پی‌گیری است.

ابراهیم رئیسی نافچی تأکید کرد: به‌همین منظور تمامی دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری موظفند برای ملی شدن پیربلوط به‌عنوان روستای جهانی تسهیل‌گری و تلاش کنند.

او افزود: امسال اعتبارات و تسهیلات قابل‌توجهی از ردیف‌های مختلف بودجه‌ای برای رونق در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری اختصاص پیدا کرده است.

چهار میلیارد ریال برای راه‌اندازی کارگاه نساجی سنتی در پیربلوط هزینه شد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: برای راه‌اندازی کارگاه نساجی سنتی در روستای پیربلوط شهرستان شهرکرد چهار میلیارد ریال تأمین و هزینه شده است.

اسماعیل رمضانی تأکید کرد: با راه‌اندازی کارگاه نساجی سنتی در روستای پیربلوط شهرستان شهرکرد زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۶ نفر و غیرمستقیم ویژه ۳۰ نفر فراهم شد.

او افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صنعتگران حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار دارد.

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