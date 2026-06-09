به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه جاری گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی به‌منظور تکمیل و توسعه زیرساخت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این اعتبار برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهرکرد، روستای پیرغار شهرستان فارسان، روستای گوزلک شهرستان اردل و بخش‌هایی از شهرستان کیار هزینه می‌شود.

او تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

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