بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه جاری در آیین افتتاح فروشگاه و نمایشگاه دائمی صنایعدستی در فرخشهر گفت: برای راهاندازی این طرح با ۲۰۰ مترمربع وسعت ۸۰ میلیارد ریال از محل آورده شخصی یکی از هنرمندان تأمین و سرمایهگذاری شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: در فروشگاه و نمایشگاه دائمی صنایعدستی فرخشهر انواع تولیدات چوبی شامل معرق، منبت، مشبک و احجام چوبی تولید و فروخته میشود.
صادقی اشتغالزایی مستقیم فروشگاه و نمایشگاه دائمی صنایعدستی در فرخشهر را شش نفر اعلام و تصریح کرد: این میزان تا ۱۰ نفر قابل افزایش است.
راهاندازی فروشگاه و نمایشگاه دائمی صنایعدستی در فرخشهر قابل قدردانی است
فرماندار فرخشهر نیز گفت: فراهم کردن شرایط بهمنظور راهاندازی فروشگاه و نمایشگاه صنایعدستی و هنرهای سنتی در شهر فرخشهر قابل قدردانی است.
حبیب محمدی تأکید کرد: شهرستان فرخشهر در ورودی چهارمحال و بختیاری واقع شده است و بههمین منظور ورود مسافران، گردشگران و میهمانان به فرخشهر نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی منطقه ایفا میکند.
او افزود: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری نسبت به ارتقای زیرساختهای مرتبط در شهرستان فرخشهر برنامهریزی و اقدام کند.
محمدی قدمت تاریخی فرخشهر نشاندهنده اهمیت این شهرستان در طول تاریخ اشاره و تصریح کرد: این منطقه همواره با رونق اقتصادی و شرایط مطلوب صنعتی مواجه بوده است.
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