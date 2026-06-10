ه گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مرتضی قربانی عصر سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان قائمشهر اظهار کرد: این نمایشگاه به مناسبت هفته صنایع‌دستی و با هدف معرفی توانمندی‌های هنرمندان بومی شهرستان در قالب ۲۰ غرفه برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قائمشهر افزود: هنرمندان حاضر در این نمایشگاه آثار خود را در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله قلاب‌بافی، خراطی، چرم‌دوزی، مکرومه‌بافی، سفال، سرامیک و زیورآلات تزئینی عرضه کرده‌اند.

او با اشاره به نقش صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی و ایجاد اشتغال، بر حمایت از هنرمندان و فراهم‌سازی زمینه معرفی و عرضه محصولات آنان تأکید کرد.

قربانی این نمایشگاه را فرصتی برای آشنایی شهروندان با ظرفیت‌ها و هنرهای سنتی این شهرستان برشمرد و گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی قائمشهر تا ۲۱ خردادماه در پارکینگ مجتمع دریای نور برپا خواهد بود.

انتهای پیام/