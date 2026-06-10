به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه جاری همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی در نشست معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری گفت: تلاش می‌شود در کنار تمامی دستگاه‌های اجرایی استان گامی برای تحقق اهداف توسعه‌ای نظام جمهوری اسلامی ایران برداریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این اداره‌کل در ۶ ماهه اخیر یک‌هزار فقره تسهیلات اشتغال‌زا به مبلغ یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

صادقی تصریح کرد: صدور مجوز برای آغاز ساخت دو پروژه بزرگ با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی در شهرکرد و کارون ۴ در مراحل نهایی قرار دارد.

او یادآور شد: با پی‌گیری‌های انجام شده و با کمک استاندار چهارمحال و بختیاری سهم اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان از اعتبارات ملی امسال چهار برابر شد.

صادقی مردمی کردن میراث‌فرهنگی را ضروری اعلام و اضافه کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری امسال در حوزه مرمت و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی ۱۲ پروژه را مشخص کرده و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی واجد شرایط را در دستور کار قرار داده است.

چهارمحال و بختیاری ۱۲ هزار هنرمند صنایع‌دستی دارد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این استان هم‌اکنون ۱۲ هزار هنرمند صنایع‌دستی در حوزه‌های شهری، روستایی و عشایری دارد.

اسماعیل رمضانی تأکید کرد: هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری محصولات خود را در ۹۰ رشته تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند.

او با اشاره به کیفیت بالای تولیدات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در چهارمحال و بختیاری افزود: شهرکرد در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان «شهر ملی نمد» و بازفت شهرستان کوهرنگ در سال ۱۴۰۳ به‌عنوان «منطقه ملی چوقابافی» انتخاب و معرفی شده است.

رمضانی تصریح کرد: هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری تاکنون موفق به دریافت ۸۷ مهر اصالت ملی و ۹ مهر اصالت بین‌المللی شده‌اند.

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