برگزاری نخستین جلسه هماهنگی نیشابور پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن گیاهی امروز چهارشنبه 20 خرداد ماه 1405 با اعلام این خبر افزود: بلافاصله بعد از اعلام خبر مسرت بخش نمایندگی نیشابور از کشور عزیزمان ایران برای رقابت در دریافت عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۳۱ نخستین جلسه بررسی و برنامه ریزی برای مدیریت موضوع در محل بنای تاریخی تازه مرمت شده گنبد شادمهرک نیشابور برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: در این جلسه هریک از مدیران با اعلام نقطه و نظرات خود، مقرر شد تا کارگروه «نیشابور پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو» به دبیری اداره میراث‌فرهنگی تشکیل و همه ظرفیت‌های شهرستان برای دفاع از حقانیت گردشگری نیشابور به کار گرفته شود.

هم‌چنین سعید برزگر کارشناس پرونده نیشابور پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو با اشاره به شاخص‌های مهم دریافت این عنوان، خواستار مدیریت برنامه‌ها در قالب الگوی تعریف شده شد.

او ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی نیشابور را بسیار ارزشمند دانست به گونه‌ای که در بین همه شهرهای معرفی شده استان‌های کشور، نمایندگی ایران به نیشابور اختصاص یافت.

هم‌چنین محمد رستمی نماینده مردم نیشابور ضمن تبریک دریافت عنوان نمایندگی و نامزدی نیشابور به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو گفت: با ارائه مدل مدیریتی و هدفمند طی پنج سال، برنامه‌ریزی برای تقویت نقاط قوت و رفع چالش‌ها تا رسیدن به وضعیت مطلوب انجام شود.

هم‌چنین محمد رکنی معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی استان ضمن اعلام برنامه‌های این اداره کل در موضوع پایتخت گردشگری برای نیشابور گفت: گردشگری دسترس‌پذیر، همگانی و محلی، رعایت احترام به محیط زیست و آموزش در انتخاب شهرهای گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او افزود: از امروز موضوع مهم معاونت گردشگری استان مسئله نیشابور است.

هم‌چنین سید حسن میرفانی شهردار نیشابور در این جلسه گفت: اجرای پروژه‌های مرمتی و بازپیرایی فضاها و خانه‌های تاریخی با رویکرد پایتخت گردشگری، برنامه ریزی شده با هدف مورد اشاره پیش خواهیم برد و ساخت سردر بازار تاریخی سرپوش را به همین مناسبت بزودی کلید خواهیم زد.

در حاشیه این جلسه، نمایشگاه صنایع‌دستی و هنری و دست بافته‌های هنرمندان نیشابور و روستای شادمهرک برپا بود که مورد توجه حاضران و اهالی روستا قرار گرفت.



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