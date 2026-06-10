به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ هم‌زمان با روز جهانی و آغاز هفته صنایع‌دستی، سید موید محسن‌نژاد در دیدار با شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، این مناسبت را به هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه صنایع‌دستی تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در حفظ و تداوم هنرهای اصیل ایرانی قدردانی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با قدردانی از همراهی و حمایت مستمر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خوشبختانه نمایندگان استان کرمان همواره در کنار مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده‌اند و حمایت‌های آنان نقش مهمی در صیانت از میراث‌فرهنگی، ترویج صنایع‌دستی و توسعه پایدار گردشگری استان داشته است.

او با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل در حوزه صنایع‌دستی افزود: فعال‌سازی و توسعه بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی در شهرستان‌های مختلف استان با همراهی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا ضمن ایجاد فرصت‌های جدید فروش، زمینه معرفی و عرضه مستمر تولیدات هنرمندان فراهم شود.

محسن‌نژاد فروش و بازاریابی را از مهم‌ترین ارکان پایداری صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: بقای هنرهای سنتی در گرو رونق بازار و فروش محصولات است و هر اقدامی که به افزایش تقاضا، معرفی بهتر تولیدات و دسترسی آسان‌تر مشتریان منجر شود، به حفظ و ترویج این میراث ارزشمند کمک خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر صنایع‌دستی استان کرمان در بازارهای داخلی و خارجی تصریح کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه صادرات صنایع‌دستی استان از اولویت‌های مهم این اداره‌کل است و در این مسیر حمایت دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای اداری و همراهی بخش خصوصی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش بازارهای هدف و افزایش سهم صنایع‌دستی کرمان در تجارت فرهنگی کشور داشته باشد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و حمایت موثر از هنرمندان این حوزه فراهم شود.

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