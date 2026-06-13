به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جعفر مردانی روز شنبه ۲۳ خردادماه جاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری گفت: تمامی ارکان در استان شامل مدیران دولتی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای تأمین، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و قشرهای مختلف همدلی و انسجام دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: در همین راستا این استان توانست در سال ۱۴۰۴ با اشتغال‌زایی و افزایش تولید به نرخ بیکاری تک‌رقمی دستی یابد و این نرخ در تابستان و پاییز سال گذشته یک درصد از میانگین کشوری کمتر بود.

مردانی دفاع و پشتیبانی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و حمایت از امنیت اقتصادی، اقتدار ملی و آینده کشور را ضروری اعلام و تصریح کرد: مدیر موفق کسی است که مشکلات مردم و تولیدکنندگان را رفع کند و در این راستا همگان موظفند از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان حمایت کنند.

او به تهیه و آماده‌سازی «کیف سرمایه‌گذاری» در چهارمحال و بختیاری اشاره و اضافه کرد: این کیف با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دستگاه‌های اجرای اقتصادی و فعالان بخش خشوصی استان تهیه شده است و منجر به رونق اقتصادی و افزایش جذب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این استان می‌شود.

حمایت از نظام سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری سرعت یابد

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: حمایت از نظام سرمایه‌گذاری در این استان باید تسریع شود.

احمد راستینه هفشجانی تأکید کرد: در بازدید امروز از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری متوجه شدم مدیرکل جدید گره‌های زیادی را به‌منظور رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در استان رفع کرده است.

او با اشاره به وقفه هشت ساله در روند آغاز عملیات اجرایی طرح بزرگ گردشگری سه‌راهی منظریه شهرکرد افزود: استاندار چهارمحال و بختیاری دستور بدهد تا مقصران و سهل‌انگاران مرتبط با این موضوع شناسایی و با آنان برخورد شود.

راستینه تصریح کرد: نباید به‌علت سهل‌انگاری برخی افراد، سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری راکد و یا معطل شود.

او یادآور شد: استاندار چهارمحال و بختیاری دستور دهد تا مصوبات مرتبط با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از امروز براساس جدول زمان‌بندی عملیاتی شود و در صورت اجرایی نشدن مصوبات، دستگاه‌های اجرایی مربوطه پاسخ‌گو باشند.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ‌شهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نظام سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری و ضمانت‌نامه‌های اجرایی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان باید تقویت شود تا مصوبه‌های این ستاد بی‌اثر و معطل نشود.

او گفت: در همین راستا تضیمن اجرایی‌سازی مصوبه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری ارائه شود.

راستینه تأکید کرد: تدوین «کیف سرمایه‌گذاری» چهارمحال و بختیاری یک اقدام فاخر است و باید کلیپ تبلیغاتی آن تهیه و از طریق شبکه‌های ملی و فضای مجازی منتشر شود.

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضمانت اجرایی دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل و فعال شده است و مصوبات آن ضمانت اجرایی قانونی دارد.

ملک‌محمد قربان‌پور تأکید کرد: در صورت اجرایی نشدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، افراد سهل‌انگار به شورای تخلفات اداری معرفی می‌شوند تا با آن‌ها برخورد قضایی قانونی شود.

او افزود: تاکنون افزون‌بر ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری اجرایی شده و بقیه مصوبه‌ها در حال انجام است.

قربان‌پور به تغییر الگوی برگزاری شنبه‌های سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: در این راستا روزهای شنبه صبح ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و نشست پی‌گیری طرح‌ها کشاورزی و عصرها مسایل مرتبط با طرح‌های گردشگری با حضور فعالان بخش خصوصی مطرح و پی‌گیری می‌شود.

او یادآور شد: البته تورهای میدانی تسهیل‌گری در چهارمحال و بختیاری هم برگزاری می‌شود تا مشکلات به‌صورت میدانی بررسی و راهکارهای رفع آن‌ها ارائه و عملیاتی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: به‌زودی بسته‌های حاوی طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به «کیف سرمایه‌گذاری» استان افزوده می‌شود.

قربان‌پور در ادامه با اشاره به تفویض اختیار برخی امور دولت به استانداران گفت: هنوز سامانه‌های کشوری مرتبط با این تفویض اختیارها به استانداران داده نشده است و اجرای آن ممکن نیست و باید اصلاح شود.

«کیف سرمایه‌گذاری» حاوی بسته‌های سرمایه‌گذاری است

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بدنه «کیف سرمایه‌گذاری» در این استان از نمد به‌عنوان صنایع‌دستی شاخص شهرکرد تهیه شده است.

ابراهیم رئیسی نافچی تأکید کرد: درون «کیف سرمایه‌گذاری» چهارمحال و بختیاری یک کیف کوچک‌تر دارای بارکد قرار گرفته که حاوی یک فلش‌مموری شامل بسته‌های سرمایه‌گذاری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مجوزهای سرمایه‌گذاری بدون‌نام و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری است.

او با اشاره به وجود ۱۶ طرح سرمایه‌گذاری در «کیف سرمایه‌گذاری» چهارمحال و بختیاری افزود: در این کیف یک کارت طلایی به سرمایه‌گذاران (سرمایه‌گذارانی که تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری امضا کرده‌اند) داده می‌شود تا بتوانند مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و استاندار را بدون نوبت ملاقات کنند.

رئیسی تصریح کرد: در «کیف سرمایه‌گذاری» چهارمحال و بختیاری همچنین کارت ویزیت استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قرار داده شده است.

او یادآور شد: در «کیف سرمایه‌گذاری» چهارمحال و بختیاری یک بارکد حاوی اطلاعات الکترونیکی سرمایه‌گذاری به‌همراه اطلس سرمایه‌گذاری شهرداری شهرکرد وجود دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: رفع مشکلات مرتبط با حوزه‌های زیرمجموعه این اداره‌کل به همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

حیدر صادقی تأکید کرد: دعوت از سرمایه‌گذاران به‌منظور سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد.

او افزود: به‌همین منظور توسعه زیرساخت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری مورد توجه جدی است.

صادقی تصریح کرد: ارائه مشویق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران با هدف ارتقای وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفته است.

راهکارهای رفع مشکلات هشت واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری ارائه شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان راهکارهای رفع مشکلات هشت واحد تولیدی صنعتی، کشاورزی و گردشگری در این استان ارائه و تصویب شد.

حسن شمسی‌پور دهکردی تأکید کرد: بیشترین مشکلات این طرح‌ها شامل پرداخت تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی، امور زیست‌محیطی، سلامت غذایی، اختصاص زمین و اصلاح حرائم بوده است.

او افزود: فعالیت این طرح‌ها در زمینه‌های بسته‌بندی آب معدنی، تولید نایلون و رول کاغذی، امور پیمانکاری، ست سرم، خدمات گردشگری و دامپروری است.

انتهای پیام/