نخستین جشنواره ملی نمد شهرکرد بازخوردهای مثبتی داشته است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی شامگاه یکشنبه ۳۰ فروردینماه جاری در خصوص برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد گفت: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری برای برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد آمادگی لازم را دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: ارتقای شهرکرد «شهر ملی نمد» به «شهر جهانی نمد» از مهمترین اولویتهای این ادارهکل بهشمار میرود.
صادقی تصریح کرد: توجه به مباحث گردشگری با هدف افزایش جذب گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری بهویژه در شهرکرد از مهمترین نیازها در زمان برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد است.
او بهرهمندی از ظرفیتهای بخش خصوصی و فضای مجازی برای برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد را ضروری دانست و یادآور شد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری برای راهاندازی موزه صنایعدستی و هنرهای سنتی و موزه نمد شهرکرد آمادگی لازم را دارد.
