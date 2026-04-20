به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ماشاءالله ایزدی روز دوشنبه ۳۱ فروردین‌ماه جاری گفت: صنایع‌دستی و هنرهای سنتی دارای ریشه در هویت و تعلق خاطر مردم است.

رییس شورای اسلامی شهرکرد افزود: هنرصنعت نمد شهرکرد باید با بهره‌گیری از توان علمی دانشگاهیان، هنرمندان و اصحاب رسانه جایگاه شایسته خود را در تراز جهانی پیدا کند.

ایزدی تصریح کرد: برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد نیازمند ارائه پاسخی روشن برای ارتقای صادرات و علمی‌سازی این هنرصنعت است.

او یادآور شد: احیای زیرساخت‌هایی همچون کوی نمدمالان و گذر ۴.۵ کیلومتری فرهنگ و هنر، بستر اصلی برای تبدیل نمد از یک صنعت سنتی به یک محصول نوین و رقابت‌پذیر در بازارهای بین‌المللی است.

ایزدی همکاری همه‌جانبه مسئولان برای رونق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی را ضروری اعلام و تصریح کرد: شهرداری شهرکرد به تنهایی برای پیش‌بُرد این اهداف کافی نیست، بلکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری به‌همراه دانشگاه‌ها، حوزه هنری انقلاب اسلامی و بخش‌های صنعتی و بازرگانی باید با نگاهی تحول‌آفرین و توسعه‌محور همگام شوند تا از طریق آموزش‌های جدید و با عبور از مرحله تولید سنتی، کیفیت تولیدات را به استانداردهای جهانی برسانند.

با اشاره به نقش مهم دبیرخانه دائمی در مستندسازی سوابق و ایده‌ها یادآور شد: نباید اجازه دهیم تجربه‌ها و زحمت‌های گذشتگان به‌علت نبود بایگانی دقیق و روش‌مند از بین برود، زیرا نگاه برنامه‌محور و خلاقانه، ضامن موفقیت ما در رسیدن به اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم از طریق این هنر اصیل است.

