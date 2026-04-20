باران و برف در اغلب مناطق کشور/ کاهش دما در نوار شمالی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شدت بارش‌ها امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه در شمال و شرق خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مرکزی، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و جنوب و غرب اصفهان و فردا یکم اردیبهشت ماه در خوزستان، ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب کرمانشاه، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیش‌بینی می‌شود.



چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه بارش در نوار شمالی کشور و بخش‌هایی از زاگرس مرکزی و جنوبی ادامه خواهد داشت.



از امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه تا چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه در نوار شمالی کشور کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود. امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه در نوار شرقی کشور، سه شنبه یکم و چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه در جنوب و جنوب شرق کشور، وزش باد شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد.



طی دو روز آینده دریای خزر، دوشنبه ۳۱ فروردین ماه تا چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.



امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه آسمان تهران نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۹ و حداقل دمای آن به ۱۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

