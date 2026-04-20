بهگزارش خبرنگار ایرنا، سید سعید فیاضی روز دوشنبه ۳۱ فروردینماه جاری گفت: برای ایجاد رونق گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای چهارمحال و بختیاری بایستی ارتقای آموزش ویژه فعالان این حوزه در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: در این راستا واحد آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد آمادگی دارد دورههای آموزشی کوتاهمدت ویژه راهنمایان گردشگری و مدیران اقامتگاههای بومگردی این استان را برگزار کند.
فیاضی رونق تبلیغات در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری را ضروری اعلام و تصریح کرد: برای معرفی ظرفیتهای گردشگری این استان باید یک کمپین تبلیغاتی تشکیل و فعال شود.
