به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در دیدار با کرامت امیرحیدری فرماندار شهرستان منوجان، بر ظرفیت بالای این شهرستان در حوزه تاریخ، تمدن و جاذبه‌های گردشگری تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این دیدار با قدردانی از همکاری خوب فرماندار و دستگاه‌های اجرایی شهرستان منوجان در حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری افزود: توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری در کنار سامان‌دهی و احیای عدالت‌محور ابنیه تاریخی در سطح استان از اولویت‌های در دستور کار این اداره‌کل در راستای توسعه پایدار گردشگری و رونق اقتصادی منتج از این صنعت در سطح کرمان است.

او تصریح کرد: منوجان به واسطه وجود آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایع دستی پویا از توانایی بالایی برخوردار بوده که با برنامه‌ریزی مطلوب و هدف‌گذاری مناسب در توسعه زیرساخت‌های گردشگری با همراهی ارکان اجرایی و بخش خصوصی آینده‌ای روشن در بخش گردشگری و تولید ثروت را شاهد خواهد بود.

