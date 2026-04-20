۳۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

شهرستان منوجان گنجینه‌ای از تاریخ و تمدن در کرمان است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در دیدار با فرماندار شهرستان منوجان، این شهرستان را گنجینه‌ای از تاریخ و تمدن در استان دانست.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در دیدار با کرامت امیرحیدری فرماندار شهرستان منوجان، بر ظرفیت بالای این شهرستان در حوزه تاریخ، تمدن و جاذبه‌های گردشگری تأکید کرد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در حاشیه این دیدار با قدردانی از همکاری خوب فرماندار و دستگاه‌های اجرایی شهرستان منوجان در حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری افزود: توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری در کنار سامان‌دهی و احیای عدالت‌محور ابنیه تاریخی در سطح استان از اولویت‌های در دستور کار این اداره‌کل در راستای توسعه پایدار گردشگری و رونق اقتصادی منتج از این صنعت در سطح کرمان است.

 او تصریح کرد: منوجان به واسطه وجود آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایع دستی پویا از توانایی بالایی برخوردار بوده که با برنامه‌ریزی مطلوب و هدف‌گذاری مناسب در توسعه زیرساخت‌های گردشگری با همراهی ارکان اجرایی و بخش خصوصی آینده‌ای روشن در بخش گردشگری و تولید ثروت را شاهد خواهد بود.

محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

