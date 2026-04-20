به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد طاهریانمقدم امروز دوشنبه ۳۱ فرودین ماه ۱۴۰۵ گفت: با هدف توسعه و ترویج و شناسایی هنرمندان صنایعدستی و همچنین جلسات کارگروه شهرستانهای گلبهار ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای ایجاد مشاغل خانگی و خوداشتغالی در رشتههای مختلف صنایعدستی هنرمندان شهرستان به بانکهای عامل معرفی و تسهیلات پرداخت شده است.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلبهار گفت: در این مرحله تاکنون ۱۰ طرح به صورت پشتیبان و مستقل در رشتههای زیورآلات، دوخت لباسهای سنتی و چرم دوزی و ... به بانکهای عامل معرفی شده است.
طاهریانمقدم ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۸۰ نفر هنرمند با مشارکت بخش خصوصی آموزش دیدهاند.
او با بیان اینکه پرداخت این میزان تسهیلات برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، تصریح کرد: در شهرستان گلبهار بیش از ۴۵۰ نفر در زمینه تولید صنایعدستی بهصورت مشاغل خانگی فعال هستند که بیشتر این هنرمندان در رشتههای زیورآلات، مصنوعات چرمی، دوخت لباسهای سنتی، ساخت زیورآلات سنتی، خراطی و فرت بافی فعال هستند.
