به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسعود پزشکیان در جریان بازدید و نظارت ستادی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با حضور در نشست مشترک با وزیر و معاونان این وزارتخانه، آخرین وضعیت عملکردی این دستگاه را در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در شرایط خاص کشور، مورد ارزیابی جامع و چندلایه قرار داد.

در این نشست، گزارشی تفصیلی از میزان خسارات وارده به اماکن تاریخی، فرهنگی و زیرساخت‌های گردشگری کشور در پی حملات اخیر ارائه شد. بر اساس این گزارش، شماری از آثار ثبت ملی و نیز بخشی از تأسیسات گردشگری در مناطق هدف، دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و فرآیندهای ارزیابی میدانی، مستندسازی و اقدامات اولیه برای مرمت و بازسازی آن‌ها آغاز شده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت صیانت فعال از سرمایه‌های هویتی کشور، بر تسریع در مستندسازی دقیق خسارات، تأمین و تخصیص اعتبارات اضطراری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی در مسیر احیای این آثار تأکید کرد و این امر را بخشی از «وظیفه حاکمیتی در قبال حافظه تاریخی ملت» توصیف کرد.

در بخش دیگری از این نشست، عملکرد وزارتخانه در مدیریت سفرهای نوروزی مورد واکاوی قرار گرفت. گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن بود که با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص، تمهیدات اجرایی در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، خدمات رفاهی و نظارت بر تأسیسات گردشگری، به‌نحو قابل قبولی اجرا شده و به توزیع متوازن سفر و افزایش سطح رضایتمندی نسبی مسافران انجامیده است.

در همین چارچوب، توسعه زیرساخت‌های هوشمند، راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه خدمات سفر و تشدید نظارت‌های میدانی، به‌عنوان محورهای کلیدی ارتقای حکمرانی گردشگری در این دوره مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین در ادامه، وضعیت مشاغل و کسب‌وکارهای وابسته به حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی که در پی تحولات اخیر دچار آسیب شده‌اند، به‌صورت دقیق بررسی شد. در این راستا، بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده شامل اعطای تسهیلات مالی هدفمند، تعویق بازپرداخت بدهی‌ها، پوشش‌های بیمه‌ای و برنامه‌های توانمندسازی، تشریح و ارزیابی شد.

پزشکیان با تأکید بر نقش پیشران این حوزه در اشتغال‌زایی، تاب‌آوری اقتصادی و پایداری معیشت در مناطق مختلف کشور، بر ضرورت هدفمند بودن مداخلات حمایتی، پرهیز از پراکندگی منابع و جلوگیری از گسست در زنجیره تولید و خدمات تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در جمع‌بندی این بازدید، با تبیین جایگاه راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در منظومه حکمرانی فرهنگی کشور، تصریح کرد: تقویت دیپلماسی فرهنگی، مستلزم انسجام نهادی، هم‌افزایی بین‌بخشی و بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت نخبگان و کنشگران این عرصه است.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های مدیران، فعالان صنعت گردشگری، هنرمندان صنایع‌دستی و میراث‌داران فرهنگی، بر ضرورت تقویت مشارکت بخش خصوصی، تسهیل محیط کسب‌وکار و تسریع در اجرای برنامه‌های بازسازی و توسعه‌ای تأکید کرد.

در ادامه، رئیس‌جمهور با هدف شکل‌دهی به یک «جنبش ملی احیای میراث‌فرهنگی» و طراحی سازوکارهای حمایتی اثربخش، به وزرای ذی‌ربط از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مأموریت داد تا در چارچوبی هماهنگ، بسته‌های حمایتی جامع، هدفمند و قابل اجرا را تدوین و عملیاتی کنند.

