به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیوسومین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز دوشنبه ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵، با حضور اعضای شورا و به ریاست سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد.
در این نشست، گزارشهایی از وضعیت سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارائه و مهمترین مسائل جاری این حوزهها مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
یکی از محورهای اصلی جلسه، بررسی خسارات واردشده به بناهای تاریخی کشور در پی تحولات و درگیریهای اخیر بود که بهطور جدی در دستور کار شورا قرار گرفت.
بر اساس مباحث مطرحشده، ضرورت اقدام فوری برای مرمت و احیای این آثار مورد تاکید قرار گرفت و هماهنگیهای لازم در این زمینه، با توجه به دستور رئیسجمهور مبنی بر تسریع در مرمت بناهای آسیبدیده، مورد بررسی و سیاستگذاری قرار گرفت.
در بخش دیگری از نشست، مدیریت سفرهای نوروزی ۱۴۰۵ مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن بررسی نقاط قوت و چالشها، بر ضرورت ارتقای هماهنگی بیندستگاهی، بهبود خدماترسانی و استفاده از ظرفیتهای محلی برای ساماندهی بهتر جریان سفر تاکید شد.
همچنین، سایر موضوعات مرتبط با حوزههای سهگانه وزارتخانه در سطح سیاستگذاری کلان مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای پیگیری در سطوح اجرایی اتخاذ شد.
