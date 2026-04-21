به گزارش خبرنگار میراثآریا، ژاپن تایمز نوشت: تحولات ژئوپلیتیکی اخیر و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، بهویژه در پی جنگ ایران، زنجیرهای از اثرات فرامرزی را در بازارهای جهانی گردشگری رقم زده است؛ بهگونهای که صنعت گردشگری ژاپن نیز از این تلاطمها بینصیب نمانده است.
بر پایه این گزارش، افزایش محسوس هزینههای سفر—از بهای بلیتهای هوایی تا خدمات اقامتی و بیمههای مسافرتی—موجب شده تا بخشی از گردشگران بینالمللی، بهویژه از بازارهای حساس به قیمت، برنامههای خود برای سفر به ژاپن را مورد بازنگری یا لغو قرار دهند. این روند، نشانهای از آسیبپذیری ساختاری گردشگری در برابر متغیرهای کلان سیاسی و امنیتی در مقیاس جهانی تلقی میشود.
کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند که تداوم این وضعیت میتواند به تضعیف جریان ورودی گردشگران و کاهش درآمدهای ارزی ژاپن منجر شود؛ مسئلهای که در شرایط پساکرونا و تلاش کشورها برای احیای کامل صنعت گردشگری، از اهمیت مضاعف برخوردار است.
فعالان صنعت گردشگری ژاپن نیز با ابراز نگرانی نسبت به آینده، بر ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی، بازتنظیم راهبردهای بازاریابی و تنوعبخشی به بازارهای هدف تاکید دارند. آنان بر این باورند که در فضای پیچیده و پرریسک کنونی، تابآوری صنعت گردشگری مستلزم درک دقیق از پیوندهای میان سیاست، اقتصاد و جریانهای گردشگری بینالمللی است.
این گزارش در نهایت نشان میدهد که گردشگری، بهعنوان یکی از حساسترین بخشهای اقتصادی، بهشدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد و هرگونه بیثباتی در یک نقطه از جهان، میتواند بهسرعت معادلات سفر در سایر نقاط را نیز دستخوش تغییر کند.
