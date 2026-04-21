۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۸

به‌مناسبت گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی؛

رویداد فرهنگی، هنری و اجتماعی «فرزندان ایران حافظان میراث‌فرهنگی» در آوج برگزار شد

هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر و به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی رویداد «فرزندان ایران حافظان میراث‌فرهنگی» با محوریت خانواده در کاروانسرای تاریخی شاه عباسی شهر آوج برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در رویداد فرهنگی و هنری «فرزندان ایران حافظان میراث‌فرهنگی» با محوریت خانواده که روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد و با حضور گرم خانواده‌های هنرمندان شهر آوج و آبگرم همراه بود، کودکان و نوجوانان با موضوعات «کاروانسرا» و «دختران شهید مدرسه میناب» نقاشی‌های زیبایی خلق کردند  که در پایان، پس از داوری آثار، به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

همچنین به پاس همراهی و ترویج فرهنگ هنر، از مادران هنرمندی که در کنار فرزندان خود در این برنامه حضور داشتند، با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

این برنامه به‌همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آوج با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه‌های عمومی و جمعیت هلال‌احمر شهرستان آوج به اجرا درآمد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020100011
فرزانه فتحی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha