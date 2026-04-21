به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در رویداد فرهنگی و هنری «فرزندان ایران حافظان میراث‌فرهنگی» با محوریت خانواده که روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ برگزار شد و با حضور گرم خانواده‌های هنرمندان شهر آوج و آبگرم همراه بود، کودکان و نوجوانان با موضوعات «کاروانسرا» و «دختران شهید مدرسه میناب» نقاشی‌های زیبایی خلق کردند که در پایان، پس از داوری آثار، به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

همچنین به پاس همراهی و ترویج فرهنگ هنر، از مادران هنرمندی که در کنار فرزندان خود در این برنامه حضور داشتند، با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

این برنامه به‌همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آوج با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه‌های عمومی و جمعیت هلال‌احمر شهرستان آوج به اجرا درآمد.

