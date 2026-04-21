۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۱

استاندار قزوین در بازدید از ایسنا:

تولید محتوا و کلیپ‌های جذاب نقش موثری در معرفی جاذبه‌های گردشگری دارد / الموت و قلعه حسن صباح دو ظرفیت مهم

استاندار قزوین در بازدید از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مرکز قزوین با تأکید بر نقش رسانه‌ها در توسعه استان گفت: ایسنا به عنوان یک رسانه معتبر می‌تواند از ظرفیت‌های خود برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان بهره ببرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد نوذری روز دوشنبه 31 فروردین 1405 در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان افزود: منطقه الموت و قلعه حسن صباح از ظرفیت‌های مهم گردشگری قزوین هستند که در جغرافیای تاریخی و سیاسی منطقه جایگاه ویژه‌ای دارند، همچنین آثار تاریخی به‌جامانده از دوره سلجوقیان و جاذبه‌های طبیعی استان از دیگر ظرفیت‌هایی است که باید به شکل گسترده معرفی شوند.

استاندار قزوین با تأکید بر استفاده از ابزارهای رسانه‌ای نوین خاطرنشان کرد: تولید کلیپ‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری و انتشار آن‌ها در رسانه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن ظرفیت‌های استان و جذب گردشگر داشته باشد.

نوذری تأکید کرد: رسانه‌ها به‌ویژه ایسنا می‌توانند با روایت دقیق ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قزوین، در تقویت اقتصاد گردشگری استان نقش مهمی ایفا کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020100012
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha