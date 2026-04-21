به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد نوذری روز دوشنبه 31 فروردین 1405 در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان افزود: منطقه الموت و قلعه حسن صباح از ظرفیت‌های مهم گردشگری قزوین هستند که در جغرافیای تاریخی و سیاسی منطقه جایگاه ویژه‌ای دارند، همچنین آثار تاریخی به‌جامانده از دوره سلجوقیان و جاذبه‌های طبیعی استان از دیگر ظرفیت‌هایی است که باید به شکل گسترده معرفی شوند.

استاندار قزوین با تأکید بر استفاده از ابزارهای رسانه‌ای نوین خاطرنشان کرد: تولید کلیپ‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری و انتشار آن‌ها در رسانه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن ظرفیت‌های استان و جذب گردشگر داشته باشد.

نوذری تأکید کرد: رسانه‌ها به‌ویژه ایسنا می‌توانند با روایت دقیق ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قزوین، در تقویت اقتصاد گردشگری استان نقش مهمی ایفا کنند.

