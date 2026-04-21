به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی گفت: امروز سه‌شنبه اول اردیبهشت در اغلب مناطق به جز جنوب شرق و جنوب کشور، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بارش برف و در مناطق مستعد تگرگ رخ خواهد داد.



او افزود: شدت بارش‌ها امروز سه شنبه اول اردیبهشت در استان‌های ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب کرمانشاه، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بیشتر خواهد بود و این مناطق در معرض بارش‌های قابل توجه قرار دارند.



رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: فردا چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه بارش‌ها در نوار شمالی کشور و بخش‌هایی از زاگرس مرکزی و جنوبی تداوم دارد. همچنین روز پنجشنبه سوم اردیبهشت در مناطقی از جنوب، شرق و شمال غرب کشور و روز جمعه چهارم اردیبهشت در نوار شرقی کشور بارش پیش‌بینی می‌شود.



این مقام مسئول سازمان هواشناسی ادامه داد: تا روز چهارشنبه در نوار شمالی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد که می‌تواند بر شرایط جوی این مناطق تأثیرگذار باشد.



ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی مناطق جنوبی کشور تصریح کرد: امروز سه شنبه اول و فردا چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه در جنوب و جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد، موجب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.



این مقام مسئول سازمان هواشناسی درباره وضعیت آب و هوای تهران اظهار کرد: آسمان تهران امروز سه شنبه اول اردیبهشت نیمه ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد. حداقل و حداکثر دمای تهران نیز به ترتیب ۱۰ و ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.



رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق انتظار می‌رود. همچنین تا پایان امروز در برخی ساعات، بارش باران، گاهی رعد و برق و بارش تگرگ به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود.



او گفت: تا روز چهارشنبه دوم اردیبهشت در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در گستره استان تهران، به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق غربی، رخ خواهد داد که در برخی مناطق با گرد و خاک و کاهش موقت شعاع دید همراه است.



رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: امروز سه شنبه اول اردیبهشت ماه کاهش نسبی دما در تهران مورد انتظار است.

انتهای پیام/