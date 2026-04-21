به گزارش خبرنگار میراث آریا، شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی از چند اثر شاخص تاریخی و مذهبی روستای تاریخی هزاوه بازدید کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک درباره این بازدید گفت: این بازدید با هدف ارزیابی میدانی وضعیت موجود، شناسایی نقاط قوت و ضعف در اجرای طرحهای حفاظتی و توسعهای و بررسی راهکارهای عملیاتی برای تأمین اعتبارات لازم و پایدار برای این اماکن انجام شد.
سعید خسروی در خاتمه این بازدید، ضمن قدردانی از توجه ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، بر لزوم ایجاد سازوکارهای پایدار برای تأمین اعتبارات حوزه میراثفرهنگی تأکید کرد و خواستار تخصیص ردیفهای بودجهای مستقل و کافی برای پروژههای اولویتدار شهرستان شد و بر اهمیت همکاریهای بینبخشی در راستای پیشبرد اهداف توسعه گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی شهرستان اراک تأکید کرد.
