به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری «جشنواره آش و غذاهای محلی» در اقامتگاه بوم‌گردی قنات ابراهیم‌آباد گفت: این رویداد فرهنگی و گردشگری همزمان با روز ملی بوم‌گردی و با هدف معرفی توانمندی‌های روستاهای هدف گردشگری و با حضور فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از مسئولان شهرستان، جلوه‌ای از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مسیر پاسداشت میراث ناملموس، تقویت گردشگری روستایی و حمایت از اقتصاد محلی را به نمایش گذاشت.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی امروز تنها محلی برای اسکان گردشگران نیستند، بلکه به‌عنوان کانون‌هایی برای عرضه فرهنگ، آداب و رسوم، سبک زندگی اصیل روستایی و میراث خوراکی هر منطقه نقش‌آفرینی می‌کنند.

او در پایان تصریح کرد: همراهی و حضور مسئولان در کنار فعالان گردشگری و مردم روستا، نشان‌دهنده اهمیت توجه به ظرفیت‌های بومی در مسیر توسعه پایدار است بی‌تردید، هنگامی که مدیریت محلی و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گیرند.



انتهای پیام/