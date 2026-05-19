به گزارش خبرنگار میراث آریا، الهام سیمایی امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: پنجمین نمایشگاه صنایع، حرف و مشاغل استان سیونیک ارمنستان با حضور شش کشور ایران، تاجیکستان، بلاروس، گرجستان، روسیه و قرقیزستان به مدت ۲ روز برگزار شد و با استقبال گسترده و چشمگیر بازدیدکنندگان و فعالان حوزه صنایعدستی همراه بود.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی با اشاره به حجم بالای مراجعهکنندگان و استقبال کمنظیر مخاطبان از این رویداد بینالمللی اظهار کرد: در جریان برگزاری این نمایشگاه، وزیر فرهنگ ارمنستان نیز با حضور در محل برگزاری نمایشگاه، از غرفهها بازدید و از نزدیک با ظرفیتها و توانمندیهای هنرمندان کشورهای شرکتکننده آشنا شد.
او با تأکید بر اهمیت حضور هنرمندان استان مرکزی در رویدادهای بینالمللی تصریح کرد: شرکت در چنین نمایشگاههایی فرصتی بسیار مناسب برای معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان، ایجاد تعاملات فرهنگی، توسعه صادرات و شکلگیری بازارهای هدف جدید است.
سیمایی در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی با برنامهریزی هدفمند، از حضور هنرمندان در رویدادهای بینالمللی حمایت و تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت نمایشگاههای خارجی، مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در حوزه صنایعدستی را هموار کند.
