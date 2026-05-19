به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، زهرا رنجبر آزاد امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: این جلسه به ریاست حسینی، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری، وکیلی بخشدار بخش مرکزی و سایر اعضای کارگروه روز گذشته در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرندیه افزود: در این نشست، آخرین وضعیت توزیع اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی، جز بندهای ۷-۱ و ۷-۲ تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ و عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

او در این نشست با اشاره به نقش مهم مشاغل خانگی و صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال پایدار، اظهار داشت: حمایت از مشاغل خانگی و فعالان حوزه صنایع‌دستی، از مهم‌ترین راهکارهای توسعه اقتصادی در سطح شهرستان است و اعتبارات تبصره ۱۵ می‌تواند در صورت تخصیص هدفمند و به‌موقع، نقش مؤثری در توانمندسازی متقاضیان و رونق تولیدات محلی ایفا کند.



