۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۶

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری زرندیه با محور بررسی تسهیلات مشاغل خانگی و تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ برگزار شد

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرندیه از برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان زرندیه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، زهرا رنجبر آزاد امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: این جلسه به ریاست حسینی، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری، وکیلی بخشدار بخش مرکزی و سایر اعضای کارگروه روز گذشته در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. 

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرندیه افزود: در این نشست، آخرین وضعیت توزیع اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی، جز بندهای ۷-۱ و ۷-۲ تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ و عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

او در این نشست با اشاره به نقش مهم مشاغل خانگی و صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال پایدار، اظهار داشت: حمایت از مشاغل خانگی و فعالان حوزه صنایع‌دستی، از مهم‌ترین راهکارهای توسعه اقتصادی در سطح شهرستان است و اعتبارات تبصره ۱۵ می‌تواند در صورت تخصیص هدفمند و به‌موقع، نقش مؤثری در توانمندسازی متقاضیان و رونق تولیدات محلی ایفا کند.
 

کد خبر 1405022902076
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

