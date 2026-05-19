به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: در این بازدید که با هدف بررسی ظرفیتهای اشتغالزایی، حمایت از تولیدات خانگی و تقویت زنجیره فروش صنایعدستی انجام شد، اعضای کارگروه اشتغال و نماینده بنیاد علوی از غرفههای مختلف نمایشگاه دیدن کردند و در جریان روند فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان محلی قرار گرفتند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمین افزود: در این نمایشگاه، آثار متنوعی در رشتههای مختلف صنایعدستی و تولیدات خانگی از جمله بافتههای سنتی، رودوزیهای دستی، محصولات چوبی، سفال، زیورآلات دستساز و دیگر تولیدات بومی عرضه شده است که نشاندهنده ظرفیت بالای شهرستان خمین در حوزه کارآفرینی و اقتصاد خرد است.
او در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت حمایت از مشاغل خانگی و صنایعدستی اظهار کرد: برگزاری اینگونه نمایشگاهها در فضای فرهنگی و تاریخی بیت حضرت امام خمینی(ره)، علاوه بر معرفی شایسته توانمندیهای هنرمندان شهرستان، زمینهساز ایجاد بازار فروش، افزایش انگیزه تولیدکنندگان و توسعه اشتغال پایدار در سطح محلی خواهد بود.
