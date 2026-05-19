۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۲

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صیانت از میراث تاریخی زرندیه در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صیانت از میراث تاریخی زرندیه در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان زرندیه از روند تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات مصوب دستگاه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی و همچنین برنامه‌های مرمتی و توسعه‌ای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر آزاد امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: جلسه کمیته برنامه‌ریزی به ریاست احمدی فرماندار، حسینی معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی، بخشداران بخش‌های تابعه و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. 

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرندیه با اشاره به اجرای پروژه‌های مرمت اضطراری برخی ابنیه تاریخی شهرستان افزود: در راستای حفظ و احیای آثار ارزشمند تاریخی زرندیه، اقدامات مرمتی فوری در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اعتبارات تخصیص‌یافته به این حوزه اختصاص یافته است.

او همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: تهیه و نصب تابلوهای راهنمای گردشگری در مبادی ورودی و مسیرهای منتهی به جاذبه‌های تاریخی و طبیعی شهرستان از جمله برنامه‌های اجرایی این اداره است که با هدف تسهیل دسترسی گردشگران و ارتقای هویت بصری مقصد در حال پیگیری می‌باشد.
 

انتهای پیام/

کد خبر 1405022902082
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha