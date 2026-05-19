به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر آزاد امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: جلسه کمیته برنامهریزی به ریاست احمدی فرماندار، حسینی معاون برنامهریزی و امور عمرانی، بخشداران بخشهای تابعه و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زرندیه با اشاره به اجرای پروژههای مرمت اضطراری برخی ابنیه تاریخی شهرستان افزود: در راستای حفظ و احیای آثار ارزشمند تاریخی زرندیه، اقدامات مرمتی فوری در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اعتبارات تخصیصیافته به این حوزه اختصاص یافته است.
او همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه تبلیغات و معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: تهیه و نصب تابلوهای راهنمای گردشگری در مبادی ورودی و مسیرهای منتهی به جاذبههای تاریخی و طبیعی شهرستان از جمله برنامههای اجرایی این اداره است که با هدف تسهیل دسترسی گردشگران و ارتقای هویت بصری مقصد در حال پیگیری میباشد.
