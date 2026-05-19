نمایشگاه صنایع دستی در بیت تاریخی امام در خمین برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: معاون صنایعدستی ادارهکل بههمراه کارشناس صندوق حفظ و احیای وزارتخانه، کارگروه اشتغال و نماینده بنیادعلوی روز گذشته با حضور در گذر فرهنگ و هنر بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) از برگزاری نمایشگاه صنایعدستی در بیت تاریخی امام راحل بازدید کردند.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین افزود: در این بازدید، غرفههای متعددی شامل رشتههایی همچون گلیمبافی، سفال، چرمدوزی، معرق، رودوزیهای سنتی، تراش سنگهای نیمهقیمتی، زیورآلات سنتی، چوب، بافتههای داری و دیگر تولیدات بومی مورد بازدید قرار گرفت و هنرمندان شهرستان به تشریح روند تولید، فروش و چالشهای موجود در مسیر توسعه بازار هنرهای سنتی پرداختند.
او در پایان ضمن تشریح نقش این گذر در پویایی هنرهای سنتی اظهار کرد: گذر فرهنگ و هنر بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) یکی از مهمترین ظرفیتهای شهرستان برای معرفی و عرضه صنایعدستی است و خوشبختانه حضور هنرمندان در این فضای فرهنگی موجب رونق تولیدات بومی و افزایش تعامل با گردشگران شده است.
