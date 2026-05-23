به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ گفت: آیین افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور شهردار اراک، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از هنرمندان و علاقهمندان به میراث فرهنگی روز گذشته برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اراک با اشاره به تقارن این رویداد با هفته میراث فرهنگی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی و عکس در عمارتهای تاریخی نظیر «موزه مفاخر»، فرصتی بینظیر برای تجلی هنرِ دستان هنرمندان بومی و نمایش قابهای ماندگار از میراث ملموس و ناملموس این سرزمین است.
او افزود: حضور ارزشمند مسئولین استانی در این آیین، بیانگر عزم جدی مدیریت شهری در حمایت از هنرمندان صنایعدستی و اهتمام به پاسداشت میراث فرهنگی بهعنوان یکی از ارکان توسعه پایدار گردشگری شهری است.
انتهای پیام/
نظر شما