۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۱

هم‌نشینی هنر و تاریخ در قلب اراک؛ نمایشگاه صنایع‌دستی و عکس در «موزه مفاخر» افتتاح شد

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک از افتتاحیه نمایشگاه صنایع‌دستی و عکس با حضور جمعی از مقامات ارشد استانی در عمارت تاریخی موزه مفاخر اراک خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ گفت: آیین افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور شهردار اراک، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی روز گذشته برگزار شد. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک با اشاره به تقارن این رویداد با هفته میراث فرهنگی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و عکس در عمارت‌های تاریخی نظیر «موزه مفاخر»، فرصتی بی‌نظیر برای تجلی هنرِ دستان هنرمندان بومی و نمایش قاب‌های ماندگار از میراث ملموس و ناملموس این سرزمین است. 

او افزود: حضور ارزشمند مسئولین استانی در این آیین، بیانگر عزم جدی مدیریت شهری در حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و اهتمام به پاسداشت میراث فرهنگی به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار گردشگری شهری است. 

رضا تربتی
دبیر محمد آوخ

