به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان گفت: حضور در مجامع ملی و تخصصی، فرصتی مغتنم برای ارتقای سطح دانش حرفهای مدیران اقامتگاهها و معرفی ظرفیتهای بومی استان در سطح کلان است. دومین گردهمایی ملی مدیران بومگردی ایران، زمینه مناسبی را فراهم آورد تا فعالان این حوزه با رویکردهای نوین مدیریت گردشگری و حفظ میراث ناملموس در جوامع محلی آشنا شوند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی در ادامه افزود: در این گردهمایی تخصصی، مجتبی حسنی مدیر اقامتگاه بومگردی «بهبارت» از شهرستان اراک، فضه دانشی مدیر اقامتگاه بومگردی «نخجیربوم» از شهرستان محلات و محمدحسین حاجعلی مدیر اقامتگاه بومگردی «سنایک» از روستای کهک شهرستان دلیجان، به نمایندگی از استان مرکزی حضور یافتند.
او با تأکید بر اهمیت نقش این اقامتگاهها در توسعه اقتصادی مناطق روستایی، تصریح کرد: نمایندگان استان در حاشیه این رویداد، ضمن تبادل نظر با سایر فعالان ملی در خصوص چالشهای پیشرو و راهکارهای رونق گردشگری در اقامتگاههای بومگردی، به معرفی شاخصههای فرهنگی، معماری سنتی و محصولات صنایعدستی مناطق خود پرداختند که مورد توجه شرکتکنندگان قرار گرفت.
انتهای پیام/
نظر شما