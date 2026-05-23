احیای تنها کارگاه سنتی "چلنگری" در تلخاب فراهان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکنام امروز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ گفت: این بازدید که با هدف ارزیابی وضعیت تولید و ارائه راهکارهای حمایتی صورت گرفت، با صنعتگر و هنرمند پیشکسوت این رشته سنتی به گفتگو و از نزدیک در جریان روند تولید محصولات مسی و فلزی با روش چلنگری قرار گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فراهان با اشاره به اهمیت حفظ و احیای هنرهای سنتی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و میراث ناملموس جامعه، اظهار داشت: هنر چلنگری که در گذشته رواج زیادی در منطقه فراهان، بهویژه شهر تلخاب داشته است، یکی از شاخههای ارزشمند صنایعدستی محسوب میشود که متأسفانه در سالهای اخیر با کمتوجهی و رکود مواجه شده بود.
او با بیان اینکه این کارگاه تنها مرکز فعال در شهرستان فراهان برای رشته چلنگری است، افزود: حفظ و ترویج چنین هنرهای سنتی، نه تنها به حفظ میراث فرهنگی کمک میکند، بلکه با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، گامی مؤثر در راستای توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود.
