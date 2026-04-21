به گزارش خبرنگار میراثآریا، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این نشست که در راستای رویکرد دولت چهاردهم در تقویت هماهنگیهای بینبخشی و عملیاتیسازی دستورات رئیسجمهوری در وزارت میراثفرهنگی برگزار شد، بر همافزایی میان ظرفیتهای حمایتی، رفاهی و اشتغالزایی وزارت رفاه با ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و صنایعدستی تاکید کردند.
میدری این همافزایی را بهعنوان یک پیشران مؤثر در تحقق رشد پایدار و اشتغال مولد دانست و بر لزوم تسریع در فرآیندهای تصمیمسازی، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد بسترهای تسهیلگر برای فعالان این حوزه تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت نگاه فرابخشی به مقوله گردشگری و صنایعدستی، این حوزه را یکی از ارکان راهبردی در تحقق توسعه متوازن، تقویت اقتصاد فرهنگبنیان و افزایش تابآوری اقتصادی کشور عنوان کرد.
میدری بر تداوم برگزاری چنین نشستهای هماهنگی بهمنظور دستیابی به نتایج عملیاتی و ملموس تاکید کرد.
در این دیدار، «سیدرضا صالحیامیری» وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن تشریح ابعاد مختلف مسائل و چالشهای پیشروی فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت پیگیری نظاممند و هدفمند دستورات رئیسجمهور در خصوص حمایت از فعالان این عرصه، رفع موانع ساختاری و تسهیل مسیر فعالیتهای اقتصادی تاکید کرد.
وی بر اهمیت طراحی و استقرار یک سازوکار نهادی منسجم و تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراثفرهنگی بهعنوان یکی از راهبردهای کلیدی در دستور کار تاکید کرد.
لازم به ذکر است در این نشست، انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری، بهروز ندایی سرپرست معاونت صنایعدستی، علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، روزبه کردونی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی و جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز حضور داشتند.
