بازرسی‌ از اماکن اقامتی آذربایجان غربی با هدف ارتقای کیفیت خدمات

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم فخری اظهار کرد: با هدف بررسی کیفیت خدمات در مراکز اقامتی، در طول سال گذشته به‌صورت مستمر از نحوه خدمات ارائه‌شده در هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها و زائرسراهای سطح استان بازرسی به عمل آمد.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی افزود: در سال گذشته ۲۲ مورد بازرسی از خدمات اقامتی و رفاهی هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و سایر مراکز اقامتی انجام شد و در این بازرسی‌ها خدماتی نظیر کیفیت تجهیزات و مبلمان اتاق‌ها، سرویس‌های بهداشتی، لابی‌ها و فضاهای عمومی و الزامات ایمنی مراکز اقامتی براساس الزامات استانداردهای ملی مربوطه، مورد ارزیابی قرار گرفت.

او ادامه داد: بازرسان در این بازرسی‌ها موارد عدم انطباق را به مدیریت مرکز اقامتی، برای رفع نواقص در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان، ابلاغ کردند.

فخری تصریح کرد: تیم‌های بازرسی و نظارت اداره‌کل به‌صورت مستمر درحال پایش و ارزیابی وضعیت مراکز اقامتی هستند تا مردم بتوانند از خدمات اقامتی استاندارد برخوردار شوند.

