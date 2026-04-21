تاکید مدیرکل اوقاف استان زنجان بر اجرای معماری اسلامی در حسینیه اعظم

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام مختار کرمی امروز سه شنبه یکم اردیبهشت 1405 در جلسه بازسازی حسینیه اعظم زنجان و محوطه اطراف آن روز سه‌شنبه یک اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵اظهار کرد: در بازسازی باید محوطه‌های مسکونی و بافت شهری و فرهنگی ــــ اجتماعی و پیوندهای بافت پیرامونی در نظر گرفته شود .

بامدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با توضیح اینکه تاکید ما بر معماری اسلامی و لحاظ کردن آیتم‌های فرهنگی و اجتماعی مثل کتابخانه و زائرسرا و پارکینگ و موزه و بافت متناسب با کارکرد اماکن مذهبی و خود ویژگی‌های حسینیه اعظم است، اضافه کرد: تسریع در اقدامات را درخواست داریم، فرصت مشاوره برای انتخاب شرکت مناسب باید داده شود.

او با اشاره به حمله ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی به حسینیه اعظم زنجان که حادثه بسیار تلخی بود، اظهار کرد: این‌حمله فرصت های جدیدی را برای توسعه و خدمت در اختیار ما گذاشته است.

بامدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با یادآوری اقداماتی که از آغازین ساعت‌های حادثه تلخ تهاجم به این مکان مقدس صورت گرفت، اظهار کرد: از جمله این اقدامات می‌توان وصل کردن برق اضطراری ، آوار برداری و اقدامات امدادی ، انتقال شهدا و مجروحین، پاکسازی شبستان امام حسین(ع)، آماده‌سازی مسجد قدیمی و محوطه بیرونی ، برای متوقف نشدن مراسمات و برنامه‌ها اشاره کرد.

سید میکائیل موسوی عنوان کرد: باید طراحی بازسازی این مکان متبرک متناسب با عصر حاضر و میراثی برای آیندگان از این عصر باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: با تاکید بر اینکه بنای جدید باید یک بنای ماندگار و مایه افتخار باشد، اذعان کرد: درخواست ثبت مکان رویداد برای حادثه تهاجم آمریکایی صهیونی به حسینیه اعظم به وزارت گردشگری و میراث فرهنگی ارائه داده شده و به همین علت مدارک لازم از هیئت امنا اخذ و ارسال کرده‌ایم .

مشاور معماری حسینیه اعظم زنجان نیز در این جلسه گفت: در طرح تفصیلی زنجان بلوک شهری حسینیه اعظم بخشی از آن است دست نخورده باقی مانده است که این مشکلات باید رفع و تعیین تکلیف شود و در آن طرح های کلی این مکان لحاظ شود ، حسینیه بر معماری شهر تأثیر زیادی دارد و در طراحی لحاظ شود.

