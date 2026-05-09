زنجان در خط مقدم صیانت از میراث/ تاکید استاندار بر حفاظت هوشمند و حمایت قضایی از یگان حفاظت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دیدار استاندار زنجان و فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که روز ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در استانداری زنجان برگزار شد، بر اهمیت حیاتی حفظ و حراست از گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی کشور و لزوم تقویت عزم ملی در این راستا تأکید کرد.

سرهنگ آیت احمدی در این نشست با اشاره به وضعیت فعلی نیروهای یگان حفاظت، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲۰۰ نیرو در یگان حفاظت و ۴۰۰ سرباز وظیفه تحت نظارت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند. همچنین مجوز جذب ۴۰۰ نیروی جدید برای یگان حفاظت اخذ شده که در استان‌ها به کار گرفته خواهند شد.

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی بر تخصصی بودن حفاظت از میراث‌فرهنگی و نیاز به توجه ویژه به نیروهای جوان و آموزش‌دیده تأکید کرد و افزود: استان زنجان با بیش از ۲ هزار بنای تاریخی شناسایی شده و افزایش تعداد آثار ثبت‌شده، به طور قطع نیازمند تقویت نیروهای حفاظتی است.

در ادامه، سید محسن صادقی، با تأکید بر ارزش بی‌بدیل آثار تاریخی استان، مبارزه با قاچاق اشیای عتیقه را اولویتی اساسی خواند.

استاندار زنجان، با اشاره به رابطه مستقیم میان معضلاتی چون بیکاری و فقر با پدیده حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار فرهنگی، بر ضرورت تقویت یگان‌های حفاظت به عنوان خط مقدم این مبارزه تأکید کرد.

او حفاظت از میراث‌فرهنگی را فراتر از منافع مادی دانسته و تصریح کرد: باید با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی و حرکت به سمت حفاظت هوشمند، از این میراث گرانبها صیانت کنیم. استانداری زنجان آمادگی کامل خود را برای همکاری با یگان حفاظت و سایر دستگاه‌های مرتبط در این زمینه اعلاممی‌دارد.

صادقی همچنین بر لزوم ایجاد ارتباط مستقیم میان ساختار انتظامی و یگان حفاظت و انتقال اطلاعات لازم برای پیشگیری از آسیب‌ها به نیروهای حفاظتی، که فاقد تجهیزات تخصصی پلیس هستند، تأکید کرد.

استاندار زنجان از پیگیری جدی موضوع صیانت قضایی از نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با پایان یافتن شرایط دشوار کنونی، توجه بیشتری به مقوله صیانت از میراث‌فرهنگی معطوف شود.

او گفت: ایفای نقش جدی‌تر دستگاه قضایی در تعیین احکام برای حفاران غیرمجاز، بر تجهیز بناهای تاریخی شاخص مانند گنبد سلطانیه به سامانه‌های پیشرفته مانیتورینگ و دوربین‌های دوربین‌های مداربسته برای پایش مستمر و هوشمند تأکید کرد.

در پایان این نشست، سید میکائیل موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره ۴ همکار در حوزه صنایع‌دستی، ۴ همکار در حوزه گردشگری و یک همکار از یگان حفاظت که در راه صیانت از میراث‌فرهنگی به شهادت رسیده‌اند، از توجه ویژه استاندار به مقوله میراث‌فرهنگی و پیگیری دقیق مسائل این حوزه قدردانی کرد.

