به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرهاد عزیزی زلانی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در اقدامی میدانی از کارگاه‌های فعال مرمت و محوطه پیرامونی پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه بازدید و روند پیشرفت پروژه‌های حفاظتی را بررسی کرد.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث‌ فملی و جهانی در جریان بازدید از کارگاه‌ها، از سطح کیفی و نظم اجرایی گروه‌ها ابراز رضایت کردن و در این باره اظهار کرد: فعالیت کارگاه‌های مرمت در گنبد سلطانیه بسیار رضایت‌بخش است. با توجه به سطح بالای مهارت موجود، باید از این استادکاران فعال حداکثر بهره را برد و از این تجربیات ارزشمند برای آموزش نسل‌های جدید متخصص استفاده کرد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ ملی و جهانی در ادامه، به بررسی وضعیت داربست‌بندی و عملیات مرمت در بخش‌های مختلف بنا پرداخت و با اشاره به حساسیت‌های ساختاری و هنری این اثر جهانی افزود: مرمت تزئینات در داخل بنای گنبد سلطانیه، با به‌کارگیری نیروهای متخصص و با نگاهی دقیق‌تر و همراه با انجام مطالعات تکمیلی، با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت تا اصالت هنری این اثر حفظ شود.

او در پایان بازدید، با تمامی پرسنل و کارکنان پایگاه گنبد سلطانیه دیدار و گفت‌وگو و با قدردانی از تلاش‌های مستمر تیم اجرایی در شرایط دشوار کاری، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اتمام پروژه‌ها، آن‌ها را به ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای و تلاش برای حفظ این میراث ماندگار تشویق کرد.

این بازدید که با هدف بررسی فنی و نظارت بر روند اجرای طرح‌ها صورت گرفت، با جنبه‌های انسانی نیز همراه بود.

انتهای پیام/