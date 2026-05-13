۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

بازدید مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی از کارگاه‌های مرمت گنبد سلطانیه/ ضرورت آموزش استادکاران و تسریع در مرمت تزئینات

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی، با بازدید از کارگاه‌های مرمت و محوطه پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، از عملکرد رضایت‌بخش گروه‌های اجرایی قدردانی کرد و بر ضرورت انتقال تجربیات استادکاران متخصص به نسل‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرهاد عزیزی زلانی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در اقدامی میدانی از کارگاه‌های فعال مرمت و محوطه پیرامونی پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه بازدید و روند پیشرفت پروژه‌های حفاظتی را بررسی کرد.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث‌ فملی و جهانی در جریان بازدید از کارگاه‌ها، از سطح کیفی و نظم اجرایی گروه‌ها ابراز رضایت کردن و در این باره اظهار کرد: فعالیت کارگاه‌های مرمت در گنبد سلطانیه بسیار رضایت‌بخش است. با توجه به سطح بالای مهارت موجود، باید از این استادکاران فعال حداکثر بهره را برد و از این تجربیات ارزشمند برای آموزش نسل‌های جدید متخصص استفاده کرد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ ملی و جهانی در ادامه، به بررسی وضعیت داربست‌بندی و عملیات مرمت در بخش‌های مختلف بنا پرداخت و با اشاره به حساسیت‌های ساختاری و هنری این اثر جهانی افزود: مرمت تزئینات در داخل بنای گنبد سلطانیه، با به‌کارگیری نیروهای متخصص و با نگاهی دقیق‌تر و همراه با انجام مطالعات تکمیلی، با سرعت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت تا اصالت هنری این اثر حفظ شود.

او در پایان بازدید، با تمامی پرسنل و کارکنان پایگاه گنبد سلطانیه دیدار و گفت‌وگو و با قدردانی از تلاش‌های مستمر تیم اجرایی در شرایط دشوار کاری، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اتمام پروژه‌ها، آن‌ها را به ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای و تلاش برای حفظ این میراث ماندگار تشویق کرد.

این بازدید که با هدف بررسی فنی و نظارت بر روند اجرای طرح‌ها صورت گرفت، با جنبه‌های انسانی نیز همراه بود.

زهرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

