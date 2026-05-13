عملیات مرمت چندجانبه در گنبد سلطانیه باید هر چه زودتر آغاز شود

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرهاد عزیزی زلانی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست تخصصی بررسی طرح‌های حفاظتی و مرمتی که در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه برگزار شد، گفت: این نشست با هدف تدوین برنامه‌های عملیاتی برای حفاظت از این بنای تاریخی و میراث جهانی برگزار شد و طرح‌های پیشنهادی برای مرمت و حفاظت از ساختار گنبد و محیط پیرامونی آن مورد بازبینی دقیق قرار گرفت.

او در جریان این نشست، بر تغییر رویکرد از مرمت‌های محدود به مرمت‌های جامع و چندجانبه تأکید کرد و افزود: مرمت در گنبد سلطانیه نباید تنها به یک بخش محدود شود؛ بلکه این فعالیت‌ها باید از جبهه‌های مختلف و به صورت هم‌زمان آغاز شود.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی با تشریح جزئیات برنامه‌های آتی، تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده که چندین گروه مرمتی به صورت موازی در بخش‌های مختلف عملیات خود را آغاز کنند. این گروه‌ها علاوه بر تمرکز بر داخل بنای اصلی گنبد، بر حفاظت از محوطه پایگاه میراث جهانی و همچنین مرمت برج‌ها و باروهای پیرامونی نیز متمرکز خواهند بود تا یکپارچگی تاریخی این سایت حفظ شود.

عزیزی زلانی در پایان سخنان خود با اشاره به چالش‌های اجرایی، اطمینان داد که موانع مالی مانعی بر سر راه این اقدامات نخواهد بود.

او تصریح کرد: تأمین بودجه و منابع مالی لازم برای تکمیل و تداوم این فعالیت‌های حیاتی و گسترده، با دقت پیگیری و انجام خواهد شد تا فرآیند مرمت با سرعت و کیفیت مطلوب پیش برود.

این نشست در حالی برگزار شد که تمرکز اصلی نهادهای میراث‌فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین‌المللی و حفظ اصالت این اثر ماندگار در برابر عوامل فرسایشی است.

