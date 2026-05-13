به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی زلانی روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در راستای برنامهریزی برای توسعه پایدار آثار میراثفرهنگی در نشست تخصصی برگزار شده در پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، به بررسی طرحهای کلیدی از جمله طرح ایجاد سایت موزه معبد تاریخی ملی داشکسن پرداخت.
عزیزی زلانی در خصوص پیشرفت مراحل اجرایی این پروژه اظهار کرد: مطالعات و طراحی تخصصی معبد داشکسن از سوی مشاور طرح به پایان رسیده است. این طرح هماکنون در مرحله بررسی نهایی قرار دارد و پس از برگزاری جلسه تصویب نهایی، جهت اجرا و تعیین فازبندیهای اجرایی، به شورای تخصصی وزارتخانه ارسال و نهایی خواهد شد.
در ادامه این نشست، پروانه عسگری، با اشاره به اهمیت راهبردی این اثر باستانی، بر ضرورت حمایتهای سطح بالا تأکید کرد. وی در این راستا گفت: این پایگاه ملی نیازمند توجه ویژه و خاص وزارتخانه است تا بتوان از ظرفیتهای تاریخی آن به درستی بهرهبرداری کرد.
مدیر پایگاه میراث ملی معبد داشکسن همچنین به پتانسیلهای اقتصادی و فرهنگی این محوطه اشاره کرد و افزود: با ایجاد زیرساختهای لازم در حوزه گردشگری و معرفی گستردهتر این معبد در سطح ملی و بینالمللی، میتوانیم نرخ جذب گردشگران داخلی و خارجی را در این محوطه تاریخی به شکل چشمگیری افزایش دهیم.
