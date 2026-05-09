به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرمانده یگانحفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با همراهی فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی استان زنجان و همکاران یگان حفاظت روز ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه بازدید کردند.
سرهنگ آیت احمدی در این بازدید گفت: گنبدسلطانیه یکی از شاهکارهای معماری ایران به شمار میرود ومعماری و تزیینات این بنا را بسیار با شکوه و با عظمت دانست.
فرمانده یگانحفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ضمن اشاره به گستردگی و اهمیت پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه افزود: نیاز این مجموعه به تجهیزات فنی جدید و پیشرفته برای پایش و حفاظت بیشتر است.
او گفت: افزایش تعداد نیروهای متخصص در بخش یگان حفاظت ضرورت دارد تا اقدامات حفاظتی با دقت و کارایی بیشتری انجام شود که در حال برنامه ریزی برای این امر هستیم.
سرهنگ ناصر حبیبیان فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی استان زنجان بیان کرد: این بازدید در راستای ارتقای سطح حفاظت از آثار تاریخی و میراث جهانی کشور و همچنین رفع موانع و نیازمندیهای یگانهای حفاظت مستقر در این مجموعه انجام شد.
