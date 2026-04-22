به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز سه‌شنبه، یکم اردیبهشت ماه از مجموعه خودروهای کلاسیک استان البرز بازدید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این استان در حوزه خودروهای کلاسیک، از البرز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز گردهم‌آیی و نگهداری این نوع خودروها در کشور یاد کرد و گفت: بزرگ‌ترین مجموعه خودروهای کلاسیک ایران در این استان قرار دارد که بخشی از آن به‌صورت شناسنامه‌دار و سامان‌یافته نگهداری می‌شود و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری تخصصی ایفا کند.

او با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوین گردشگری در استان البرز اظهارکرد: خودروهای کلاسیک بخشی از تاریخ صنعتی، فرهنگی و اجتماعی کشور هستند و می‌توانند به‌عنوان یک جاذبه مهم در صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

زینالی با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند نگاه تخصصی و نوآورانه است، گفت: یکی از رویکردهای مهم ما در حوزه گردشگری استان البرز، حرکت به سمت گردشگری موضوعی و تخصصی است. خودروهای کلاسیک یکی از همین حوزه‌ها هستند که می‌توانند مخاطبان خاص خود را در سطح ملی و حتی بین‌المللی جذب کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ابراز کرد: در همین راستا، همکاری مشترکی میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی شکل گرفته است. این همکاری با هدف ثبت، ساماندهی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت خودروهای کلاسیک انجام شده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه رویدادهای بزرگ در این حوزه باشد.

او ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش داریم این مجموعه نه‌تنها به‌عنوان یک مرکز نگهداری، بلکه به‌عنوان یک پایگاه فعال گردشگری و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که امکان بازدید عمومی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و رویدادهای مرتبط با خودروهای کلاسیک فراهم شود.

این مسئول گفت: یکی از اهداف مهم ما، ایجاد شبکه‌ای منسجم از علاقه‌مندان، مجموعه‌داران و فعالان حوزه خودروهای کلاسیک است. این انسجام می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌ها، تبادل تجربه‌ها و افزایش جذابیت برنامه‌ها کمک کند.

زینالی افزود: در کنار این اقدامات، تلاش داریم از ظرفیت خودروهای کلاسیک در تمامی برنامه‌های فرهنگی و گردشگری استان بهره‌برداری کنیم. این خودروها می‌توانند در رویدادهای مناسبتی، جشنواره‌ها و برنامه‌های گردشگری حضوری فعال داشته باشند و به جذابیت این برنامه‌ها بیفزایند.

این مسئول با اشاره به برنامه پنج‌ساله توسعه گردشگری استان البرز اظهار کرد: تمامی اقدامات ما در این حوزه بر اساس یک برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند دنبال می‌شود. در این برنامه توسعه گردشگری تخصصی، از جمله گردشگری مرتبط با خودروهای کلاسیک، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تعریف شده است و تلاش داریم تمامی فعالیت‌ها منطبق با این نقشه راه پیش برود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: در چارچوب این برنامه، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها خواهد داشت و امیدواریم با همکاری این مجموعه، بتوانیم زمینه برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی در حوزه خودروهای کلاسیک را در استان فراهم کنیم.

زینالی ادامه داد: یکی از اهداف جدی ما، میزبانی مسابقات و گردهمایی‌های بین‌المللی مرتبط با خودروهای کلاسیک است. مقدمات این موضوع در حال بررسی و اجراست و تلاش می‌کنیم با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، البرز به یکی از مقاصد مهم این نوع رویدادها تبدیل شود.

او با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه استان البرز در این حوزه گفت: «با توجه به موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و همچنین وجود مجموعه‌های فعال در حوزه خودروهای کلاسیک، این استان می‌تواند به‌عنوان یک برند ملی در گردشگری خودروهای کلاسیک مطرح شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم این حوزه ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و جذب گردشگر دارد و در حال حاضر نمونه‌ای با این گستردگی در کشور کمتر دیده می‌شود. از این‌رو تلاش ما بر این است که با حمایت همه‌جانبه، این ظرفیت ارزشمند بیش از پیش معرفی و تقویت شود.

انتهای پیام/