۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۱

حرکت البرز به‌سوی گردشگری تخصصی با محوریت خودروهای کلاسیک

حرکت البرز به‌سوی گردشگری تخصصی با محوریت خودروهای کلاسیک

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز گفت: البرز با اتکا به ظرفیت‌های کم‌نظیر خود در حوزه خودروهای کلاسیک، در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری موضوعی در کشور قرار گرفته است و این حوزه می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه گردشگری استان ایفا کند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز سه‌شنبه، یکم اردیبهشت ماه از مجموعه خودروهای کلاسیک استان البرز بازدید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این استان در حوزه خودروهای کلاسیک، از البرز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز گردهم‌آیی و نگهداری این نوع خودروها در کشور یاد کرد و گفت: بزرگ‌ترین مجموعه خودروهای کلاسیک ایران در این استان قرار دارد که بخشی از آن به‌صورت شناسنامه‌دار و سامان‌یافته نگهداری می‌شود و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری تخصصی ایفا کند.

او با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت‌های نوین گردشگری در استان البرز اظهارکرد: خودروهای کلاسیک بخشی از تاریخ صنعتی، فرهنگی و اجتماعی کشور هستند و می‌توانند به‌عنوان یک جاذبه مهم در صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

زینالی با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند نگاه تخصصی و نوآورانه است، گفت: یکی از رویکردهای مهم ما در حوزه گردشگری استان البرز، حرکت به سمت گردشگری موضوعی و تخصصی است. خودروهای کلاسیک یکی از همین حوزه‌ها هستند که می‌توانند مخاطبان خاص خود را در سطح ملی و حتی بین‌المللی جذب کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ابراز کرد: در همین راستا، همکاری مشترکی میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی شکل گرفته است. این همکاری با هدف ثبت، ساماندهی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت خودروهای کلاسیک انجام شده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه رویدادهای بزرگ در این حوزه باشد.

او ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش داریم این مجموعه نه‌تنها به‌عنوان یک مرکز نگهداری، بلکه به‌عنوان یک پایگاه فعال گردشگری و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که امکان بازدید عمومی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و رویدادهای مرتبط با خودروهای کلاسیک فراهم شود.

این مسئول گفت: یکی از اهداف مهم ما، ایجاد شبکه‌ای منسجم از علاقه‌مندان، مجموعه‌داران و فعالان حوزه خودروهای کلاسیک است. این انسجام می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌ها، تبادل تجربه‌ها و افزایش جذابیت برنامه‌ها کمک کند.

زینالی افزود: در کنار این اقدامات، تلاش داریم از ظرفیت خودروهای کلاسیک در تمامی برنامه‌های فرهنگی و گردشگری استان بهره‌برداری کنیم. این خودروها می‌توانند در رویدادهای مناسبتی، جشنواره‌ها و برنامه‌های گردشگری حضوری فعال داشته باشند و به جذابیت این برنامه‌ها بیفزایند.

این مسئول با اشاره به برنامه پنج‌ساله توسعه گردشگری استان البرز اظهار کرد: تمامی اقدامات ما در این حوزه بر اساس یک برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند دنبال می‌شود. در این برنامه توسعه گردشگری تخصصی، از جمله گردشگری مرتبط با خودروهای کلاسیک، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تعریف شده است و تلاش داریم تمامی فعالیت‌ها منطبق با این نقشه راه پیش برود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز افزود: در چارچوب این برنامه، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها خواهد داشت و امیدواریم با همکاری این مجموعه، بتوانیم زمینه برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی در حوزه خودروهای کلاسیک را در استان فراهم کنیم.

زینالی ادامه داد: یکی از اهداف جدی ما، میزبانی مسابقات و گردهمایی‌های بین‌المللی مرتبط با خودروهای کلاسیک است. مقدمات این موضوع در حال بررسی و اجراست و تلاش می‌کنیم با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، البرز به یکی از مقاصد مهم این نوع رویدادها تبدیل شود.

او با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه استان البرز در این حوزه گفت: «با توجه به موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و همچنین وجود مجموعه‌های فعال در حوزه خودروهای کلاسیک، این استان می‌تواند به‌عنوان یک برند ملی در گردشگری خودروهای کلاسیک مطرح شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم این حوزه ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و جذب گردشگر دارد و در حال حاضر نمونه‌ای با این گستردگی در کشور کمتر دیده می‌شود. از این‌رو تلاش ما بر این است که با حمایت همه‌جانبه، این ظرفیت ارزشمند بیش از پیش معرفی و تقویت شود.

کد خبر 1405020200098
الناز دادمهر
دبیر مرضیه امیری

