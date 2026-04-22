رگبار باران و رعد و برق در ۹ استان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه در خراسان رضوی، خراسان شمالی و شمال خراسان جنوبی، شمال شرق سمنان، شرق مازندران، گلستان، برخی نقاط اردبیل، جنوب فارس و ارتفاعات مرکزی کرمان، ابرناکی، برخی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ میدهد.
امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۱ و کمینه دمای آن به ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
از بعدازظهر امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه تا پایان هفته در نوار شمالی کشور بهویژه استانهای شمالی روند افزایش دما حاکم میشود.
پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه این شرایط در شرق خراسان رضوی، نیمه جنوبی فارس، جنوب بوشهر، دامنه و ارتفاعات مرکزی کرمان و شمال هرمزگان ادامه خواهد داشت. همچنین در روز جمعه شاهد تداوم این شرایط در خراسان رضوی خواهیم بود.
از اواسط روز شنبه پنجم اردیبهشت ماه سامانه بارشی از غرب کشور وارد میشود و در بخشهایی از شمال غرب، غرب و جنوب غرب بارندگی خواهیم داشت.
یکشنبه ششم اردیبهشت ماه علاوه بر این مناطق، در استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز مرکزی و سواحل شرقی خزر بارش خواهیم داشت.
طی سه روز آینده بخشهای مرکزی و شرقی خلیجفارس و از اواخر وقت پنجشنبه سوم تا جمعه چهارم اردیبهشت ماه تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.
