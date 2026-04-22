بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در آیین اهدای سند مالکیت کاخ گلستان که با حضور امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران دو دستگاه در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با تبیین ابعاد راهبردی صدور اسناد برای آثار تاریخی، اظهار کرد: سند، فقط یک برگ حقوقی نیست، بلکه بازنمایی هویت یک ملت و شناسنامه تمدنی کشور است.
وی با قدردانی از رویکرد نوآورانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیگیری تثبیت مالکیت آثار تاریخی، افزود: اقدام مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد، یک حرکت ملی و حاکمیتی در مسیر صیانت از میراثفرهنگی است؛ چرا که تثبیت مالکیت این آثار، به معنای پاسداری از سرمایههای تمدنی و انتقال امانتدارانه آن به نسلهای آینده است.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیت گسترده میراث تاریخی کشور تصریح کرد: وجود حدود یک میلیون اثر تاریخی در کشور، که تاکنون ۴۳ هزار اثر آن در فهرست ملی به ثبت رسیده و ۵۸ اثر نیز در فهرست موقت جهانی قرار دارند، بیانگر عمق و گستره تمدنی ایران است. این ظرفیت عظیم، در عین حال یکی از علل اصلی طمعورزی و تعرض دشمنان به هویت تاریخی و فرهنگی کشور محسوب میشود.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ضرورت تقویت ابعاد حقوقی حفاظت از آثار تاریخی، خاطرنشان کرد: صیانت از میراثفرهنگی صرفا در حوزههای فنی و حفاظتی خلاصه نمیشود، بلکه تثبیت حقوقی این آثار، یکی از مؤثرترین ابزارهای حفاظت پایدار از آنهاست. در این چارچوب، صدور اسناد مالکیت، بهمنزله صیانت از قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود.
وی در ادامه با دعوت به همافزایی میان دستگاههای مسئول، پیشنهاد داد: ضروری است با مشارکت وزارت میراثفرهنگی، وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یک پویش ملی برای مستندسازی جامع فضاها و آثار تاریخی کشور شکل گیرد تا ضمن جلوگیری از تعرض و تعدی، نظامی یکپارچه برای ثبت، حفاظت و بهرهبرداری از این میراث ارزشمند ایجاد شود.
صالحیامیری در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امنیت و ثبات امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهداست و صیانت از میراثفرهنگی نیز در امتداد همین مسئولیت تاریخی تعریف میشود.
وی افزود: در شرایطی که دشمنان در پی تضعیف بنیانهای هویتی و تمدنی کشور بودند، اقتدار نیروهای مسلح، ایستادگی ملت ایران در میدان و حمایت همهجانبه دولت، نشان داد که این سرزمین از پشتوانهای عمیق و ریشهدار برخوردار است؛ پشتوانهای که نهتنها در میدان مقاومت، بلکه در عرصه فرهنگ و تمدن نیز تجلی یافته است.
