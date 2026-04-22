به گزارش خبرنگار میراث آریا، پرداخت حقوق و مستمری فروردین‌ماه بیش از ۵میلیون و ۱۰۰هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان، مجموعاً به مبلغ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان، در تمام بانک‌های عامل روز گذشته سه شنبه یکم اردیبهشت ماه به پایان رسید.



با توجه به اتمام واریز حقوق فروردین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صورت عدم دریافت پیامک واریز، موجودی یا گردش حساب خود را بررسی کنند. ضمناً با توجه به شرایط اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن تأمین من از هفته دوم اردیبهشت‌ماه مقدور است.



اجرای متناسب‌سازی و افزایش حقوق



یادآور می‌شود با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و متعاقب آن عدم امکان تصویب جزئیات افزایش مستمری‌های سال جدید در ارکان سازمان تأمین اجتماعی، تا زمان انجام محاسبات مربوط به مستمری فروردین‌ماه، این واریزی به صورت علی‌الحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمری‌بگیران انجام شد.



متعاقب ابلاغ رسمی بخشنامه مذکور در هفته اخیر، فرآیند انجام مراحل قانونی از جمله محاسبه و تهیه لیست‌های مربوطه توسط واحدهای اجرایی و بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات و همچنین تأمین منابع، زمان‌بندی پرداخت مابه‌التفاوت افزایش سالانه و مبالغ متناسب‌سازی مشمولان از طریق سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

