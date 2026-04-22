۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۴

بازدید از موزه تاریخ طبیعی زنجان به مناسبت هفته زمین پاک ۵روز رایگان شد

به مناسبت گرامیداشت هفته زمین پاک، بازدید از موزه تاریخ طبیعی زنجان از دوم تا ششم اردیبهشت‌ماه برای عموم علاقه‌مندان رایگان است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امجد باقری روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در راستای پاسداشت زمین و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفاظت از تنوع زیستی، موزه تاریخ طبیعی زنجان در طول هفته زمین پاک میزبان بازدیدکنندگان به‌صورت رایگان خواهد بود.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان در این باره افزود: علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه، شنبه و یکشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح و ۱۵ تا ۱۸ عصر، و در روز جمعه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ از موزه تاریخ طبیعی زنجان بازدید کنند.

او با اشاره به اهمیت نقش موزه‌ها در آموزش و فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی گفت: بازدید از موزه تاریخ طبیعی فرصتی ارزشمند برای آشنایی شهروندان با گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری و ظرفیت‌های طبیعی استان زنجان است.

باقری بیان کرد:  موزه تاریخ طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان در ابتدای جاده تبریز، داخل پارک جنگلی ارم واقع شده و از جمله مراکزی است که به نمایش و آموزش ارزش‌های محیط‌زیست و طبیعت اختصاص دارد.

کد خبر 1405020200136
زهرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

