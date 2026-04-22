بازدید از موزه تاریخ طبیعی زنجان به مناسبت هفته زمین پاک ۵روز رایگان شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امجد باقری روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در راستای پاسداشت زمین و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفاظت از تنوع زیستی، موزه تاریخ طبیعی زنجان در طول هفته زمین پاک میزبان بازدیدکنندگان بهصورت رایگان خواهد بود.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان زنجان در این باره افزود: علاقهمندان میتوانند در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، شنبه و یکشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح و ۱۵ تا ۱۸ عصر، و در روز جمعه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ از موزه تاریخ طبیعی زنجان بازدید کنند.
او با اشاره به اهمیت نقش موزهها در آموزش و فرهنگسازی محیطزیستی گفت: بازدید از موزه تاریخ طبیعی فرصتی ارزشمند برای آشنایی شهروندان با گونههای مختلف گیاهی و جانوری و ظرفیتهای طبیعی استان زنجان است.
باقری بیان کرد: موزه تاریخ طبیعی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان زنجان در ابتدای جاده تبریز، داخل پارک جنگلی ارم واقع شده و از جمله مراکزی است که به نمایش و آموزش ارزشهای محیطزیست و طبیعت اختصاص دارد.
