به گزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم معارفه حسین محمودی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی روز سهشنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور جواد واحدی معاون امور مجلس و حقوقی استانهای وزارت میراثفرهنگی، میرزایی معاون توسعه مدیریت استانداری در سالن جلسات سپهبد شهید محمد پاکپور این اداره کل برگزار شد.
جواد واحدی معاون امور مجلس و حقوقی استانهای وزارت میراثفرهنگی در این مراسم با اشاره به مفاخر استان مرکزی گفت: یک سوم مفاخر و مشاهیر کشورمان در این استان پرورش یافتند.
او در ادامه به وضعیت معیشتی پرسنل ادارهکل میراثفرهنگی مرکزی اشاره و تصریح کرد: ما در وزارت میراثفرهنگی دغدغه بهبود معیشت کارکنان را داریم و تلاش میکنیم تا وضعیت معیشتی آنها ارتقا یابد.
همچنین از زحمات محمود مرادی نراقی مدیر پیشین ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی تقدیر شد.
